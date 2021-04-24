日本大奖赛续约至2024年

自从1987年首次举行F1大奖赛，8字形的铃鹿赛道很快成为车手们喜欢的挑战之一，并且曾多次上演过载入史册的世界冠军大战。

上一次铃鹿与F1续约是在2018年，履行到今年结束。不过，今天F1与铃鹿方面发表声明，确定双方续约三年。F1 CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利表示：“我真心高兴，F1将在铃鹿赛道继续比赛三年。日本在全世界F1车迷的心目中有着特殊地位，而且铃鹿是这项运动中许多最传奇时刻的东道主。

“日本大奖赛总是演绎扣人心弦、让人坐立不安的剧情，我很激动我们能继续把F1的战斗和激情带给充满热情的日本车迷。”

虽然本田将在2021赛季结束后终止F1项目，但是角田裕毅在今年加入世界锦标赛，成为2014年的小林可梦伟之后，第一位征战这项赛事的日本车手。而如果不出意外的话，明年他将继续为AlphaTauri效力。

除了日本之外，中国和新加坡是F1在亚洲的重点战略市场。事实上，虽然河内的赛事夭折，但越南仍是自由传媒目标开拓的版图。值得一提的是，F1刚刚与迈阿密签约十年，没有意外的话，将从明年起在美国拥有两场比赛。

多梅尼卡利表示，日本大奖赛的续约明确了这项运动在亚洲长期发展的决心。“这次续约也是我们在亚洲壮大这项运动的长期承诺的一部分。我们很高兴能够继续与（铃鹿推广方）Mobilityland的成功合作关系。”

去年的日本大奖赛，因为新冠疫情而没有举行。今年铃鹿的比赛被定在10与10日，并且本田也刚刚宣布将会对赛事进行冠名。