日本大奖赛排位赛：维斯塔潘轻松摘杆位，但正受调查

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维斯塔潘的F1生涯于2015年在日本铃鹿赛道开始，当时他代表Toro Rosso完成了周五第一节自由练习。八年后，当F1自2019年后第一次回到铃鹿，荷兰人迎来2022赛季第二个车手世界冠军点。

在顺利进入Q3之后，维斯塔潘第一个飞驰圈就做出1分29.304秒，设下很高的标杆。查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯分列第二三位，并且差距明显。

最后一个计时圈，卫冕冠军只跑出1分29.332秒，没能进步。莱克勒克和塞恩斯虽然都有提高，但未能超过红牛车手。摩纳哥人停留在1分29.314秒，相差对手0.1秒。他的队友同样做到1分29.3秒，但还有0.057秒的差距。塞尔吉奥·佩雷兹与队友相距0.3秒之多，排名第四，意味着红牛和法拉利包揽了前四名。

尽管维斯塔潘的单圈速度让其他对手难以企及，但是他因为在Q3里与兰多·诺里斯的意外事件而受到赛会干事的传唤。当时荷兰人正在出场圈做暖胎，突然左打方向。而他身后的迈凯伦车手紧急之下，从边缘的草地上超过红牛赛车。虽然随后荷兰人赶上诺里斯后向他挥手示意，但赛会干事仍然介入。

Alpine把整个周末良好的状态延续到了排位赛最后，而且与梅赛德斯不相上下。埃斯特班·奥康成为红牛和法拉利之外最快的车手，击败了刘易斯·汉密尔顿后将从第五位发车。他们各自的队友费尔南多·阿隆索和乔治·拉塞尔将在发车区位居正后方。不过，从奥康到拉塞尔之间，只有0.224秒的差距。

即将从F1退役的维特尔最后一次来到铃鹿受到了非常热烈的欢迎。这位四届世界冠军也驾驶着在新加坡有所升级的AMR22赛车一路闯进排位赛前十名。他在完成自己仅有的一个飞驰圈后，在无线电中感谢铃鹿赛道的热情。在其他车手提高了时间后，德国人在他的最后一场铃鹿比赛里，将从第九位发车，排在了迈凯伦的兰多·诺里斯之前。

第二阶段结束时，丹尼尔·里卡多以0.003秒极其微弱的劣势无缘晋级，一起淘汰的还有阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯。首次主场比赛的角田裕毅在第一圈不理想的情况下，第二个飞驰圈提高了1.7秒，但还是只能排在第13位。

第一次在铃鹿比赛的周冠宇，同样在个人第二圈有所进步，但落在角田身后，周日将从第14位发车。另一位日本大奖赛“菜鸟”米克·舒马赫在成功进入Q2之后，名列第15位。

亚历山大·阿尔本在Q1第一个有竞争力的单圈时间，因为违反了14号弯的赛道界限规则而被取消。他在最后时刻再做一圈，但是以0.065秒之差与及格线擦肩而过。加斯利在最后一圈的尝试没有成功，他向车队抱怨了尾部平衡以及刹车问题。

当舒马赫成功过关时，另一位哈斯车手凯文·马格努森只获得第18名。阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔和阿尔本的队友尼古拉斯·拉蒂菲则名列最后两位。此外，拉蒂菲因为在新加坡引发了与周冠宇的撞车，被罚退后5个发车位置。

值得一提的是，周日气象预报晴雨不定，或许将给比赛带来一定不确定性。