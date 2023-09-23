日本大奖赛排位赛：维斯塔潘轻松摘杆位，皮亚斯特雷第一排

本周末红牛RB19在铃鹿恢复强势状态，维斯塔潘的统治力从三节练习延续到排位赛，而且在Q2里用旧软胎晋级最后阶段。

Q3第一个计时圈，荷兰人就跑出1分29.012秒，并且在三个计时段里都最快。迈凯伦成为最接近他的赛车，但两名车手都相差0.4秒之多。当时皮亚斯特雷的第一圈比队友兰多·诺里斯稍快，排在第二。

第二圈，维斯塔潘没有任何减缓脚步的趋势，反而在每个计时段进一步提高，最终个人时间定格在1分28.877秒。最后时刻赛道温度降低，两辆迈凯伦赛车都没有提高，荷兰人轻松摘得杆位。尽管如此未能挑战杆位，皮亚斯特雷——曾在斯帕的冲刺赛里从第二位发车——将第一次占据大奖赛第一排的发车位置。

法拉利的查尔斯·莱克勒克仅做了一个计时圈，与第三名的诺里斯相差0.05秒左右，屈居第四名。塞尔吉奥·佩雷兹排名第五，将与在新加坡获胜的卡洛斯·塞恩斯分享第三排。

梅赛德斯在本场排位赛仅取得第七八名，刘易斯·汉密尔顿先用旧软胎做了第一圈，随后才换上心软胎，但仅仅只能排在第七。主场比赛的角田裕毅和费尔南多·阿隆索分列第九和第十。

Q2最后阶段的争夺异常激烈。廉姆·洛森在他的第四场排位赛里排名第11位，仅相差第十名0.043秒，而他身后一位的皮埃尔·加斯利仅仅落后0.001秒，即使排名第13位的亚历山大·阿尔本也只相差法国人0.028秒。埃斯特班·奥康和凯文·加斯利分列第14、15位。

洛根·萨金特第一个计时圈即将完成，来到最后一弯出现甩尾，骑到路肩后撞墙。导致红旗出现，中断14分钟

周冠宇在第二个软胎的冲刺圈做到1分31.379秒，但是在9号弯遇到一辆AlphaTauri赛车后扰乱了节奏，而且偏离了赛道，失去了提高的机会。瓦尔特利·博塔斯、兰斯·斯特罗尔和尼科·霍肯博格名列第16至18位，而且与及格线都非常接近。

不过，莱克勒克、周冠宇和博塔斯在排位赛后接受调查，原因是涉嫌在红旗出现后遵守最大时间规则。