日本大奖赛排位赛：维斯塔潘轻松摘杆位，个人五连杆

Simon Galloway / Motorsport Images
除了周五下雨的第二节练习，维斯塔潘在先前两个干地上的阶段里占据头名。排位赛前两个阶段，荷兰人也都以第一进入到最后的前十名争夺。
Q3开始后，维斯塔潘第一个计时圈达到1分28.240秒，稳稳地占据第一，领先第二快的队友塞尔吉奥佩雷兹0.365秒。此后，墨西哥人先做第二圈并跑出1分28.263秒，仍然与队友的第一个计时圈有0.023秒的差距。维斯塔潘仅仅是在第二圈速度更快，进步到1分28.197秒，当仁不让地锁定杆位，实现了从上赛季阿布扎比以来的五连杆。佩雷兹的第二名为红牛确保在铃鹿锁定第一排发车位。
兰多·诺里斯带来了一些惊喜，在红牛之后最靠前的位置争夺中，为迈凯伦抢下第三名。他与两辆红牛赛车仍有0.2秒的差距，但足够把卡洛斯·塞恩斯挤到第四。这对迈凯伦前队友将一起从第二排投入比赛。
费尔南多·阿隆索在第二圈提高之后前进到第五位。与他同排发车的，将是另一位迈凯伦车手、当天迎来23岁生日的奥斯卡·皮亚斯特雷。
刘易斯·汉密尔顿相差维斯塔潘的杆位0.8秒之多排在第七，但明年他的法拉利队友查尔斯·莱克勒克同样度过了一个艰难的周末，仅仅将从第八位开始比赛。另一位梅赛德斯车手乔治·拉塞尔名列第九，只是排在主场比赛的角田裕毅面亲。
当角田在Q2结束时以第十的排名进入Q2时，刚好把队友丹尼尔·里卡多挤到第11位。尽管两辆RB赛车之间只有不0.055秒之差，但澳大利亚人本赛季以来连续四场排位赛都不敌队友。尼科·霍肯博格在第一个计时圈被取消的情况下，第二圈跑得更快并且原本有望进入第三阶段，但被里卡多超过——0.022秒，最终又掉落到第12位。瓦尔特利·博塔斯代表索伯进入Q2但止步于第13位，而亚历山大·阿尔本和埃斯特班·奥康分别排名第14和15位。
Q1结束时，多名车手都有进步。但是相比用到升级包的阿隆索做出当时第二快的事件，兰斯·斯特罗尔仅仅名列第16位，被淘汰出局。当奥康涉险过关进入Q2时，皮埃尔·加斯利无缘进入下一轮。凯文·马格努森和洛根·萨金特同样错过了晋级下一阶段的机会。尽管周冠宇提升了0.6秒之多，但未能闯关成功。中国小将向车队报告，他的赛车一直在侧滑，让他无能为力。从阿尔本到周冠宇只在0.18秒之内，但中国小将不得不连续第二场从最后开始比赛。
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