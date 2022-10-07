日本大奖赛周五练习：拉塞尔雨地最快，梅赛德斯前二

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自从2019年之后，F1第一次回到铃鹿，但已经是新规则之下的全新一代赛车。然而周五天公不作美，一早就下起雨，令第一节练习在雨地上开始。前30分钟时间里雨势颇大，大部分赛车都留在车库里，直到赛道条件稍有改善后才出场。

一个小时的阶段停表时，费尔南多·阿隆索驾驶着Alpine赛车在雨地上占据时间榜第一，领先于两名法拉利车手。西班牙人在新加坡打破历史纪录出场次数的第350战中抱憾退赛，本阶段他最终用中性胎做出1分42.248秒。法拉利俩人中比较靠前的是卡洛斯·塞恩斯，但查尔斯·莱克勒克只落后队友0.071秒。

值得一提的是，正在为年度第四而战的Alpine，由埃斯特班·奥康进入前四，尽管他同阿隆索有一秒的差距。哈斯的凯文·马格努森和米克·舒马赫分列第五第七。不过，第一次在铃鹿比赛的德国人在回头弯失控后撞墙，让他的练习提前结束。

迎来本赛季第二个世界冠军点的马克斯·维斯塔潘在第一阶段排在第六，而上周日在新加坡获胜的塞尔吉奥·佩雷兹排在第十。两名梅赛德斯车手都没有进入前十名。

本赛季车手中，除了舒马赫之外，周冠宇、主场作战的角田裕毅、尼古拉斯·拉蒂菲都是第一次来到铃鹿驾驶F1赛车。中国小将成为第一节练习里圈数最多的车手，总共跑了14圈并排在第11位。

原本倍耐力计划在铃鹿的第二节练习对2023赛季干地轮胎做测试，因此整个阶段延长到90分钟，但是持续下的下雨让干地测试无法进行。尽管如此，第二节练习的时间长度不变。

哈斯在下午阶段开始前确认，由于第一节练习里撞车后需要更换赛车底盘，舒马赫不会在第二季练习里出场。

连续的雨势让不少车队都在绿灯亮起后按兵不动，等待路面条件改善后才出场。接近半程时，乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿用半雨胎跑出了前二名的单圈时间。虽然维斯塔潘曾经挤到两名梅赛德斯车手之间，但本阶段最后还是以拉塞尔和汉密尔以包揽前二名结束，前者跑出1分41.935秒，领先队友0.235秒。维斯塔潘和佩雷兹紧随其后，分列第三四位，相差对手0.8秒左右。

卡洛斯·塞恩斯代表法拉利处于第五位，落后身前的佩雷兹0.4名叫。阿隆索则从前一阶段的第一落到本阶段的第六名。两位阿尔法·罗密欧车手双双进入前十名，瓦尔特利·博塔斯相差阿隆索0.2秒列第七，而周冠宇再次进步之后位于第九。排在他身后的则是法拉利的查尔斯·莱克勒克。威廉姆斯在雨地上显示出不错的竞争力，由尼古拉斯·拉蒂菲和亚历山大·阿尔本位于第11、12名。

多名车手在湿滑的赛道上遇险，包括佩雷兹、莱克勒克、角田都冲上砂石区，但幸运地避免撞车后脱离险境。