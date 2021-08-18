2021年日本大奖赛取消

F1在官方声明中表示：“与日本的推广方和相关机构磋商之后，由于持续的大流行在其国内造成的复杂性，日本政府做出决定，取消本赛季的比赛。F1现正研究修订赛历的细节，并且会在几周后公布最后的细节。“

虽然日前东京奥运会在新冠疫情之下顺利完成，同时残奥会也将于不久之后在东京举行，但是变种病株带来的危险使得日本的防疫形势仍然严峻。

此前，日本大奖赛主办方提出了任何参赛人员在抵达日本之后，除了赛道和酒店之外不得外出，作为必要的防范措施。但可以理解的是，日本政府不希望给予F1特殊化的待遇，尤其考虑到奥运会参赛人员都完成了强制的隔离。

2021年日本大奖赛的取消，意味着本田在离开F1之前，失去了主场比赛的机会。

根据最原始的2021年赛历，下半赛季有12场大奖赛。其中俄罗斯、新加坡和日本在9月下旬至10月初形成三连赛。但是新加坡大奖赛先行取消之后，F1与土耳其达成协议，伊斯坦布尔公园将连续第二年替补办赛，日期为10月3日。

此外，原定于11月的澳大利亚大奖赛，也因为当地疫情反弹而取消。加上铃鹿，原下半赛季赛历上有三场无法进行，尽管F1方面始终坚持要完成全年23场比赛的目标。

与此同时，巴西大奖赛基本将比原定时间晚一周进行。实际上，英特拉各斯方面原本就希望在11月14日办赛，因为之后的星期一是当地的放假日。但之前为了给墨尔本的比赛留出旅行时间，所以放在了11月7日。

为了应对赛程的调整，F1方面希望在美国奥斯汀连续两个周末比赛。然而可以理解的是，美洲赛道并不情愿这么做。如今铃鹿无法半赛，不可避免地使得下半赛季赛程的修改难度更大。

F1在声明中补充道：”F1已经在今年及2020年证明，面对持续的不确定性，我们能够做出调整并找到解决方案，并且对于一些地点表现出今年及以后举办F1赛事的兴趣感到兴奋。“