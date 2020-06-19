“新程序”将给F1车队比赛周末赛车作业带来挑战

保持社交距离，佩戴口罩、手套或面部防护罩，同一地点在统一时间内人数有限……这些将在新赛季开始后，成为比赛现场所有人员需要严格遵守的卫生安全规定。

Racing Point是第一支以2020年新赛车，针对比赛开始后车房内将采取的新程序，进行演练的车队。通过实地环境下模拟新的工作流程，让车队理解了即将面对的挑战。

车队技术总监安德鲁·格林坦言，赛车性能并不是车队现在操心的地方，而是如何尽快适应新的工作环境，找到行之有效的办法。

“新常态……基本就是工程师在进行赛车作业的时候互相保持社交距离、他们需要穿戴的个人保护装置的类型，而这实际上改变了赛车作业需要花的时间，”英国人在接受包括Motorsport中文网在内的少数媒体的视频采访时表示。

尽管前八场大奖赛的周末赛程没有改变，但是为了保证所有参赛人员的安全，同一时间围绕赛车工作的人员数量受到限制，同时宵禁规则会比过去正常情况下更加严格。

“现在工作需要花更长时间，我们需要试着管理好，”英国人继续说道，“我们在赛道上只有一定的时间来进行赛车作业。”

“进入比赛周末，我们有宵禁，所以我们现在需要研究那些平时更换或修改赛车部件，现在这么做需要花多久时间，但是在时间上重新安排，确保我们现在做的是比赛周末需要做的事情，并且不会违反宵禁规则。”

一个比赛周末，车队最大的挑战就是调整赛车。如果面临突如其来的赛车受损或机械问题，因而需要检修或更换动力单元中样的核心部件，尤其像周六排位赛前这样的紧凑时间，难度则更大。然而，这与本赛季相比，可能就是小巫见大巫。

“我猜现在更换引擎会花相当长的时间，”格林坦言，“在任何时间，我们只能有几名成员围绕赛车进行作业，这的确限制了你更换动力单元的速度。取决于什么时候需要更换动力单元，这会相当有挑战。”

“很大程度上取决于你需要更换哪个部分。当我们接触赛车核心部分和动力单元的中心部分时，我们认为有些情况下可能要花两倍的时间。”

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team Photo by: Mercedes GP Petronas Formula One Team

梅赛德斯在上周中用2018年赛车做了测试，法拉利、AlphaTauri也有计划。但不是所有车队都能够用自己的赛车在前往奥地利前进行试车。

迈凯伦从Carlin车队借来F3赛车，但是因为天公不作美而只能改到今天。哈斯则根本没有办法做到。但是格林表示，哪怕已经走过了一遍流程，也不等于会在比赛开始后有优势，因为效率并不高。

“其实没有（优势），针对这种方式作业，非常有限，”Racing Point技术总监说，“如果你想的话，你可以在工厂里做很多这样的作业。试着模仿实时环境……但我们完全没有办法把所有的程序都练一遍。”

“昨天（周三）早上真的很有收获，进步非常大，我们会在未来几次作业中做出调整来适应。我们仍在学习，但确实给我们提了醒：当你试着运作赛车的时候，比赛周末会多有挑战性。”

还有整整两周时间，F1引擎声将今年第一次在正式的比赛周末响起。十支车队正各自做着备战工作，或忙于完成因工厂停工前搁置的升级，或试图找到赛车作业最有效的方式。

格林认为根据车队的动力单元供应商不同，他们可能会有不同的工作流程。但核心思想一致，那就是尽可能减少比赛周末的工作量，把重心放在最需要的地方。

“我认为一些车队会采取不同的方式，不是所有人都用梅赛德斯动力单元。我不知道用法拉利动力单元或雷诺动力单元的话，程序是怎么样的。”

“所以肯定会有不同，我们试着适应我们合作的车队。车队之间方式会不同，可能有些车队会因为他们采纳的方式或他们采取的程序而稍稍更有效率。”

“但是我们有一套我们需要执行的程序，我们能够适应并尽力做到最好。无论如何，我们不认为我们会有明显的劣势，因为这些程序。但是正如你说的，每家人基本都一样。我们一点也不担心。”

“现在你不想做的就是在一个周末里尝试做太多事情。我们真的需要小心，把重心放在比赛周末重要的赛车部件上，确保没有问题，而且需要有效率。然后你看还有哪里可以操作。你需要把注意力放在重点地方。”

Lance Stroll, Racing Point RP20 Photo by: Racing Point

虽然比赛周末只有三天实际的运作时间，但是车队往往在赛前进行大量的情景模拟工作。而在新的比赛程序实施后，格林坦言除非赛车在可靠性方面一切顺利，否则任何现场调整都会给车队带来压力。

“当你到了赛道后，你在设置相关方面能做的调整很有限，”他说，“我们事先一直在做模拟，对赛车应该采用什么样的设置有很好的理解。然后到了周末，就是根据赛道的进化做出调整来适应环境。”

“这更多的是确保赛车的打造正确且扎实，所以我们不需要对通常不用做调整的地方进行修改。所以可靠性是让事情顺利进行的关键之一。一旦你出了严重的可靠性问题，就会给车队带来压力，需要准时完成维修和整改。所以肯定会有真正挑战的时候。”

因此，为了不给车队加重负担，车手在驾驶赛车时避免碰撞是极其有必要的。

“我们会在赛前竭尽所能，但是赛事期间，我们希望我们可以保持一直以来的可靠性，”格林补充道，“以及两名车手需要知道，如果他们在练习阶段冲出了赛道，造成了大面积损坏，可能需要更久的时间才能修好。我认为他们会有这个意识的。”