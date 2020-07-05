新常态下的F1颁奖仪式将是什么样？

作为“闭门”比赛的防疫程序，F1将不再有车手巡游，同时发车区准备、开幕式和领奖台也将放弃传统的形式。

通过已经结束的F3和F2的颁奖仪式，可以对F1的发奖程序有大致的了解。区别是，F3在维修区颁奖，而F2则在发车区直道进行。国际汽联在2020赛季F1首场比赛举行之前公布了大奖赛的颁奖程序。

迎接格子旗完成比赛之后，前三名车手必须在回场圈大幅度减速，以便让其他车手超过他们并提前回到维修区车检区，然后进行称重，并前往电视采访区。

前三名则将把赛车停到发车区的停车牌前，类似于排位赛之后的停车地点。此时，只有车队常规回收赛车的机械师和国际汽联官员被允许进入这个区域。

车手在离开赛车后，将直接在体重计上称重，随后站到树立的话筒前接受常规的赛后即刻采访。本场的赛后采访将由2009年世界冠军简森·巴顿负责。

采访环节结束之后，车手有积分休息时间，远程遥控推车将把毛巾和水递给车手，同时还有口罩和倍耐力的帽子。

与F2颁奖仪式一样，前三名将站上单独的领奖台，奏向获胜者和获胜车队国歌的同时，国旗将以虚拟的形式显示。

前三名获得者和优胜车队代表将领到奖杯，之后他们将向往常一样打开香槟。只不过，由于戴着口罩，他们将无法倒入口中。