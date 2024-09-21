新加坡大奖赛FP3：诺里斯以0.4秒优势领跑
诺里斯在新加坡大奖赛排位赛之前一骑绝尘，莱克勒克受困于抓地力不足
Lando Norris, McLaren MCL38
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
兰多·诺里斯在新加坡大奖赛最后一节自由练习里继续领跑时间榜，并且扩大优势，而查尔斯·莱克勒克则对赛车抓地力感到挣扎而落后近一秒。
周五夜晚的一场暴雨，冲刷掉了赛道上的橡胶颗粒，意味着周六赛道抓地力发生了变化。排位赛前最后60分钟的准备阶段刚开始，因为巨蜥的回归，阶段被红旗耽误了12分钟才真正开始。除了索伯的两位车手和威廉姆斯的弗朗哥·克拉平托之外，其他车手都用中性胎。
第一轮飞驰练习过后，马克斯·维斯塔潘以1分31.630秒排名第一，而乔治·拉塞尔在告诉车队需要调整定风翼角度后做出1分31.816秒，在时间榜上超过卡洛斯·塞恩斯、诺里斯、奥斯卡·皮亚斯特雷后升到第二。接近半程时，莱克勒克用开场使用的同一套中性胎提高到1分31.525秒，攀升到头名，同期诺里斯和刘易斯·汉密尔顿提升排名，但位于维斯塔潘身后。随后，卡洛斯·塞恩斯也做到1分31.623秒，以0.098秒之差紧随队友。
随着橡胶从20辆赛车的轮胎上落下，赛道抓地力水平开始提升，而单圈时间快速提高。进入最后20分钟，拉塞尔换上软胎后刷出1分30.125秒，而汉密尔顿用相同配方轮胎达到1分30.864秒，皮亚斯特雷的单圈时间定格在1分30.431秒。当维斯塔潘用最软配方轮胎只是达到1分30.540秒时，第二节练习里最快的诺里斯用软胎做出1分29.646秒，成为本周末第一个突破1分30秒大关的车手，同时成为排位赛前的标杆。
周五的两节练习，诺里斯和莱克勒克势均力敌，只有不到0.1秒的差距。然后本阶段里两辆法拉利赛车都没有跟上速度，摩纳哥人相距诺里斯多达0.9秒，而塞恩斯更是相差1.1秒。
梅赛德斯和红牛度过了糟糕的周五，两位车手对抓地力感到挣扎。刘易斯·汉密尔顿在报告赛车比前一天有了明显改观，但仍在时间榜上落后最快的迈凯伦赛车1.2秒。
威廉姆斯继续在滨海湾赛道上令人经验的表现，两辆赛车都进入了前十，而且相互只有0.04秒不同。费尔纳多·阿隆索跻身前十，但只比身后的角田裕毅快0.032秒。事实上，从第五名的莱克勒克到第17名的丹尼尔·里卡多，差距在1秒左右。
兰斯·斯特罗尔、瓦尔特利·博塔斯和周冠宇则排在时间榜最后三位，而且都掉在一秒开外。周冠宇在最后阶段自己用新软胎的第一个计时圈，以0.004秒超过队友博塔斯。不过两辆赛车很快还是滑落到最后两位，而芬兰人用软胎多做一个计时圈，也由此排到了中国小将身前。
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