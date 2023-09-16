新加坡大奖赛FP3：法拉利包揽练习阶段最快，维斯塔潘仍有麻烦

排位赛前最后一节练习，两辆梅赛德斯在前30分钟里，率先用软胎做出了前二名的时间。当时乔治·拉塞尔以1分32.883秒排名第一，领衔队友刘易斯·汉密尔顿0.2秒多。但当时其他赛车都用中性胎为排位赛和正赛做准备。

进入后半段，迈凯伦车手兰多·诺里斯换上最软的轮胎后，把全场标杆提高到1分32.303秒。此后，塞恩斯换上相同配方的轮胎，进一步刷出1分32.065秒并上升到第一。

两位梅赛德斯在第二轮单圈模拟里也有所进步，但当拉塞尔以1分32.134秒超过效力于迈凯伦的同胞，而且与塞恩斯只有0.069秒时，汉密尔顿最终只排在第六名。

按当前车手年度积分榜情况，理论上本赛季已经取得12场胜利的维斯塔潘，最早可以在下周末的日本大奖赛里锁定第三个头衔。而本赛季至今保持全胜的红牛，本周末在新加坡遇到了严峻的考验，RB19赛车在修改结构的滨海湾赛道上平衡不佳——由离合器与整个空气动力学套件不完美匹配引起。

继周六第二节练习仅仅排名第八后，维斯塔潘在最后一个阶段里仍然对赛车的反馈大为不满。最后时刻，他把个人时间提高到1分32.378秒，但离塞恩斯还有0.313秒之远。西班牙人的法拉利队友查尔斯·莱克勒克位列第五名。

在汉密尔顿身后的是新秀奥斯卡·皮亚斯特雷。本周末迈凯伦给MCL60用到升级，但只用在了诺里斯的赛车上，澳大利亚人相差队友0.4秒，但领衔另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹。墨西哥人排在第八位，而尼科·霍肯博格和角田裕毅分列第九十位。随后是凯文·马格努森和爱死特班·奥康。

两名阿斯顿·马丁车手处于第13和14名，排在皮埃尔·加斯利之前。但两辆Alpine赛车只用中性胎做出最快时间。继续顶替受伤的丹尼尔·里卡多的廉姆·洛森列第16位。

周五第二阶段遇到动力单元问题的亚历山大·阿尔本重返赛道，以第17名完成排位赛前最后的准备阶段。瓦尔特利·博塔斯和周冠宇排名第18和19位，垫底的则是洛根·萨金特。