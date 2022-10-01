新加坡大奖赛FP3：因雨缩短半小时，莱克勒克最快
查尔斯·莱克勒克在因下雨而缩水的新加坡大奖赛第三节自由练习里居首，领先本周日有望提前摘下2022年度冠军的马克斯·维斯塔潘半秒钟。
由于下午两轮瓢泼大雨，第三节自由练习的时钟虽然在下午6点准时开走，但赛道部分路段有积水，使得维修区出口没有开放。车队在维修区车房前扫水并吹干停车点，而赛道抢险员同样除去部分地方的小水溏。
直到前30分钟过去，维修区通道开放，本阶段才正式开始。AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利带着全雨胎出场，成为全场第一个扫水的车手。车手们用全雨胎跑完前几圈后，纷纷换上半雨胎。最终，在只有30分钟的实际时间里，莱克勒克做出1分57.782秒后，本周末到目前为止第一次登上时间榜第一。
维斯塔潘排名第二，落后摩纳哥车手0.526秒，但他挤在了两名法拉利车手之间，让起初排在第一的卡洛斯·塞恩斯落到第三位。费尔南多·阿隆索以第四完成本节练习，排在红牛的塞尔吉奥·佩雷兹深浅，继续维持着Alpine在滨海湾赛道的出色竞争力，领先所有其他中游集团车队。他的队友埃斯特班·奥康位居第七。
阿斯顿·马丁两辆赛车都进入前世，兰斯·斯特罗尔和塞巴斯蒂安·维特尔分列第六和第八。梅赛德斯只有乔治·拉塞尔进入了前世，但只有第九名，而本周末表现一般的迈凯伦由丹尼尔·里卡多勉强排在第十。刘易斯·汉密尔顿只有第12名，还落在哈斯的凯文·马格努森之后。
湿滑的赛道给车手们增加了难度，不少车手冲出赛道，包括本赛季结束后将要离开的尼古拉斯·拉蒂菲分别在13号弯和6号弯遇险。加斯利也在本阶段结束时，在10号弯走大。角田裕毅同样有惊险时刻，但与护墙擦肩而过。哈斯的米克·舒马赫因为车轮松脱而遭到调查。
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查尔斯·莱克勒克在新加坡大奖赛排位赛里拿下本赛季第九个杆位，而马克斯·维斯塔潘在本赛季个人第一个世界冠军点的比赛里只能从第八位发车。
本周末，F1回到因为疫情原因三年没有举办大奖赛的新加坡，这意味着对车手来说赛历上最艰难的挑战回来了。
查尔斯·莱克勒克在因下雨而缩水的新加坡大奖赛第三节自由练习里居首，领先本周日有望提前摘下2022年度冠军的马克斯·维斯塔潘半秒钟。
法拉利在新加坡大奖赛第二节自由练习包揽时间榜前二，卡洛斯·塞恩斯以0.208秒领先队友查尔斯·莱克勒克和余下赛车。