新加坡大奖赛FP3：因雨缩短半小时，莱克勒克最快

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由于下午两轮瓢泼大雨，第三节自由练习的时钟虽然在下午6点准时开走，但赛道部分路段有积水，使得维修区出口没有开放。车队在维修区车房前扫水并吹干停车点，而赛道抢险员同样除去部分地方的小水溏。

直到前30分钟过去，维修区通道开放，本阶段才正式开始。AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利带着全雨胎出场，成为全场第一个扫水的车手。车手们用全雨胎跑完前几圈后，纷纷换上半雨胎。最终，在只有30分钟的实际时间里，莱克勒克做出1分57.782秒后，本周末到目前为止第一次登上时间榜第一。

维斯塔潘排名第二，落后摩纳哥车手0.526秒，但他挤在了两名法拉利车手之间，让起初排在第一的卡洛斯·塞恩斯落到第三位。费尔南多·阿隆索以第四完成本节练习，排在红牛的塞尔吉奥·佩雷兹深浅，继续维持着Alpine在滨海湾赛道的出色竞争力，领先所有其他中游集团车队。他的队友埃斯特班·奥康位居第七。

阿斯顿·马丁两辆赛车都进入前世，兰斯·斯特罗尔和塞巴斯蒂安·维特尔分列第六和第八。梅赛德斯只有乔治·拉塞尔进入了前世，但只有第九名，而本周末表现一般的迈凯伦由丹尼尔·里卡多勉强排在第十。刘易斯·汉密尔顿只有第12名，还落在哈斯的凯文·马格努森之后。

湿滑的赛道给车手们增加了难度，不少车手冲出赛道，包括本赛季结束后将要离开的尼古拉斯·拉蒂菲分别在13号弯和6号弯遇险。加斯利也在本阶段结束时，在10号弯走大。角田裕毅同样有惊险时刻，但与护墙擦肩而过。哈斯的米克·舒马赫因为车轮松脱而遭到调查。