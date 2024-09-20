新加坡大奖赛FP2：诺里斯反超莱克勒克，甩开其余赛车0.6秒
兰多·诺里斯在新加坡大奖赛周五自由练习里超越查尔斯·莱克勒克上升到时间榜第一，俩人领先其余赛车0.6秒左右。
Lando Norris, McLaren MCL38
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
前20分钟大部分车手用较硬的轮胎，其中法拉利的查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯在时间榜头名频繁交替，直到摩纳哥人用中性胎做出1分31.6665秒。
此后车手们纷纷换上软胎，在更具有代表性的赛道上做单圈冲刺练习。亚历山大·阿尔本用一圈1分31.650秒超过法拉利车手。乔治·拉塞尔克服了引擎的小故障后，用新换上的最软配方的轮胎跑出1分31.488秒。
不久后，迈凯伦和法拉利也都换上软胎，最终诺里斯跑出1分30.727秒，莱克勒克也相当有竞争力，但仍然相差0.058秒之差第二。俩人在时间榜上的顺序与前一阶段调换，而且甩开余下18辆赛车半秒有余。
最接近的是塞恩斯，但他相差诺里斯0.629秒。本周末启用特别涂装的RB成为最大黑马。角田裕仅仅相差塞恩斯0.112秒，以第四完成本阶段，尽管他只比奥斯卡·皮亚斯特雷快0.006秒。同时，丹尼尔·里卡多位居第六，也只比他的同胞满了0.004秒。乔治·拉塞尔只比角田慢了0.02秒，但位于第七，随后是塞尔吉奥·佩雷兹、亚历山大·阿尔本和尼科·霍肯博格。
刘易斯·汉密尔顿多次向梅赛德斯工程师彼得·伯宁顿报告赛车感觉不佳，疑似有牵引力问题。英国人仅仅排名第11位。
值得一提的是，从塞恩斯到第19位的周冠宇，差距在一秒。而垫底的瓦尔特利·博塔斯相差索伯队友0.4秒左右。而本阶段最后时刻，拉塞尔在8号弯无法进弯，直接撞上护墙导致鼻锥折断。英国人在等待其他赛车经过后，设法倒车后驶回了维修区。
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