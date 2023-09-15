新加坡大奖赛FP2：法拉利继续高居前二，维斯塔潘仅P8

法拉利在第一节练习里由查尔斯·莱克勒克做出全场最快时间，而塞恩斯以微弱优势列第二。不过周五第二节练习的时间在晚间进行，比正赛晚一小时开始，因此相比第一节练习更具有代表性。

本周末第一个灯光下进行的阶段里，两辆法拉利赛车依然稍稍领衔，只不过这一次稍快的人换成了塞恩斯。西班牙人用软胎做出的1分32.120秒最终成为当日的标杆时间，但他的队友只有0.018秒的细微差距。

梅赛德斯的乔治·拉塞尔做出1分32.355秒，相差塞恩斯0.235秒，但这让他在阶段结束时排在了第三位，领先阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索和队友刘易斯·汉密尔顿。

塞尔吉奥·佩雷兹是本节里最快的红牛车手，但落在迈凯伦的兰多·诺里斯之后，只排在第七，而且相差标杆时间近0.7秒，马克斯·维斯塔潘更是只有第八。两辆RB19赛车在平衡方面十分挣扎，维斯塔潘在早期用硬胎时甚至很难切入13号弯的弯心，而佩雷兹更是报告“感觉每个弯我都要撞墙”。

哈斯的凯文·马格努森和阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯分列第九十名。周冠宇在本阶段里排在第17位，收获了24全，长距离表现稳定。相比之下，威廉姆斯的亚历山大·阿尔本因为动力单元问题，没有做出有代表性的单圈时间，而且只跑了5圈就提前结束。