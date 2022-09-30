新加坡大奖赛FP2：塞恩斯领衔法拉利包揽前二

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相比前一节练习，本阶段的环境与周日正赛更加接近。前20分钟过后，塞恩斯就以1分43.231秒占据时间榜第一，而刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔分列第二三位。后者继前一阶段在11号弯错过刹车点顶到护墙后，本阶段再次在同一地点发生类似的状况，但又一次幸运地避免了赛车受损。而获胜热门红牛直到接近半程时才出场，并且马克斯·维斯塔潘用硬胎做练习。

不过，塞恩斯在随后又一轮的排位赛冲刺练习里，用软胎进一步提高了个人时间。他用一圈1分42.587秒巩固了自己在时间榜头名的为止，因为莱克勒克尽管前进到了第二，但是相差队友0.208秒。

拉塞尔没有受到连续两次11号弯事故的影响，进步到1分42.911秒后，成为全场第三快的车手。维斯塔潘在用软胎后，落后梅赛德斯车手0.015秒列第四。汉密尔顿则落后队友0.271秒，以第五名结束了周五的全部练习。

两辆红牛赛车在车库里停留了很久，最后维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹一共只跑了20圈。多跑4圈的墨西哥人没能进入前六，只排在第九。

埃斯特班·奥康延续着Alpine本周末的良好状态，连续第二个阶段处于中游集团领先位置。不过这一次与他最接近的，换成了阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯，不过俩人只有0.009秒的微弱差距。法国制造商继续两辆赛车都进入前世，费尔南多·阿隆索比队友落后两位。随后是阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔——加拿大人连续两个阶段进入前十。

周冠宇在第二节练习里有所进步，相比先前的第17名提高了两位，个人最快单圈时间定格在1分44.524秒，并且在本阶段里积累了24圈。

因为急性阑尾炎错过意大利大奖赛的亚历山大·阿尔本，顺利完成了手术康复后的第一个赛道工作日。