新加坡大奖赛FP1：莱克勒克最快，“蜥蜴之死”成为焦点

今年滨海湾赛道对第三计时段的结构做了修改，去除了原先浮动舞台区域的四个直角弯，由一条较长的加速路段取代。

阶段的前三分之一，在使用硬胎做练习的车手中，塞尔焦·佩雷兹以1分35.571秒领衔，而当时迈凯伦的兰多·诺里斯使用中性胎做出更快的1分34.776秒。不过在换上软胎后的第二轮单圈练习中，莱克勒克做出最快的1分33.350秒，以0.078秒的微弱优势领先队友卡洛斯·塞恩斯，比马克斯·维斯塔潘快0.126秒，设下本周末第一个标杆。

诺里斯在换上更软的轮胎后，进步到1分33.522秒，但排名第四。梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔分列第五六名，而塞尔吉奥·佩雷兹列第七。而前七辆赛车之间的差距在0.375秒之内。

费尔南多·阿隆索、角田裕毅和埃斯特班·奥康排在前十名的最后三位。周冠宇在本周末第一个赛道阶段里完成25全，排名第18位。

然而半程过后，一只意外进入赛道的大型蜥蜴成为焦点。它在8号弯的出现，多名车手都向车队做了报告。赛会出示了黄旗信号提醒车手注意减速躲避。此后，这只蜥蜴一度离开，但在阶段尾声时再次出现。

惊悚的一幕出现在距离倒计时归零三分钟左右时，拉塞尔在看到蜥蜴后紧急躲避，但看似梅赛德斯赛车仍从上方驶过。在英国人身后的是阿隆索，从车载镜头看，他的右前轮正正好好从蜥蜴身上碾过。

事后，阿斯顿·马丁方面表示，尽管赛车上没有证据显示阿隆索的赛车轧到物体，但车队观看电视录像后认为应该是如此情况。8号弯是向左的慢速弯，而黄旗的出现，意味着当时阿斯顿·马丁赛车的速度在100公里/小时左右。

但是截止目前，没有任何关于这只不幸蜥蜴的官方消息。