新加坡大奖赛FP1：莱克勒克暂时领先，但只比诺里斯快0.076秒

查尔斯·莱克勒克在新加坡大奖赛第一节自由练习占据时间榜头名，但兰多·诺里斯只相差不到0.01秒。

本阶段在当地时间下午5点30分开始，比排位赛和正赛时间都早。诺里斯在开场不久用中性胎做了前几圈，起初跑出1分33.903秒，随后进步到1分33.199秒。

此后，用硬胎的查尔斯·莱克勒克做出一圈1分32.702秒，在时间榜上超越了英国人。同期，卡洛斯·塞恩斯名列第三，而亚历山大·阿尔本居第四，随后是乔治·拉塞尔。

诺里斯随后换上软胎，做出新的标杆1分32.165秒，但很快就在第二个单圈练习里进步到1分31.839秒。莱克勒克换上相同配方轮胎后仅相差0.037秒，而卡洛斯·塞恩斯以0.1秒左右的差距位列第三。

直到第三个单圈飞驰练习，莱克勒克终于比诺里斯更快，达到1分31.763秒，成为场上新的速度最快的车手。最后阶段，当车手们换上较硬的轮胎之后，摩纳哥人的时间没有受到动摇。

已经七场不胜的马克斯·维斯塔潘在本阶段里排名第四，落后法拉利对手0.334秒。RB车手角田裕毅名列第六。迈凯伦在阶段开始前发现奥斯卡·皮亚斯特雷赛车的做后立柱存在问题，不得不进行维修，因此耽误了澳大利亚车手的出场，但他最后名列第六。而在赛道上，这位年轻的迈凯伦车手右后侧与护墙发生轻微擦碰，好在只是对车轮罩造成微小的外观损坏。

丹尼尔·里卡多、亚历山大 ·阿尔本、费尔南多·阿隆索和埃斯特班·奥康分列第十名最后四位。其中阿隆索一度向车队报告问题，告诉工程师他“尝试了所有能碰到的按钮来避免撞车”。

上一场早禁赛的凯文·马格努森回到哈斯驾驶舱，排在倒数第四。随后是两辆索伯赛车和另一辆哈斯赛车里的尼科·霍肯博格。周冠宇和瓦尔特利·博塔斯本阶段的最快时间都在1分33秒，俩人只有0.1秒之差。