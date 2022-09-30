新加坡大奖赛FP1：汉密尔顿以微妙优势领先维斯塔潘居第一

载入语音播放

新加坡自2019年后第一次举办大奖赛，就成为维斯塔潘本赛季最早可能加冕世界冠军的赛事。荷兰人在第一轮用中性胎进行的模拟时以1分44.238秒排名第一。当他换上软胎后，进一步跑出1分43.117秒。

不过，前半段都在用较硬轮胎练习的汉密尔顿，在兰斯·斯特罗尔蹭墙引发的红旗后，用软胎跑出更快的1分43.003秒，超过维斯塔潘后攀升到第一。

本周末，阻止维斯塔潘提前五轮夺冠的最大希望落在查尔斯·莱克勒克身上。摩纳哥人在本阶段前半段遭遇了刹车问题，而回到赛道上后，他表现出一定竞争力，用本周末最软配方的轮胎做出第三快的时间，但是落后前方的拉塞尔和维斯塔潘0.4秒左右。

同样在理论上可以阻止维斯塔潘在新加坡提前问鼎的，还有他的红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹。墨西哥人以第四名完成本阶段，但落后荷兰人0.7秒之多。随后是乔治·拉塞尔和卡洛斯·塞恩斯，意味着三大车队在本周末滨海湾赛道的第一个阶段里霸占了前六名。

拉塞尔在本阶段早些时候，曾在11号弯错过刹车点后正面顶到护墙，但梅赛德斯报告说赛车没有明显的损坏。英国人在重返赛道后做出第五名的时间，但相差队友一秒。

埃斯特班·奥康成为三大车队之外最快的车手，领先阿斯顿·马丁的斯特罗尔0.4秒。加拿大人进入最后20分钟前，在5号弯左后轮上墙并且停下了赛车，导致练习被红旗中断了5分钟。皮埃尔·加斯利名列第九，而阿隆索最终排名第十。

在前一场新加坡大奖赛里获胜的塞巴斯蒂安·维特尔，迎来F1生涯在滨海湾的最后一次作战。第一节练习里，他以0.018秒之差被挡在前十名之外，领先迈凯伦的丹尼尔·里卡多和阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯。首次在新加坡比赛的周冠宇则以第17名结束。