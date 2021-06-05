新加坡大奖赛连续两年取消，F1寻找调整方案

新加坡大奖赛原本在赛历上定于10月3月。继去年的赛事取消之后，今年滨海湾夜赛将连续两年不会进行。

全球持续的新冠肺炎疫情，以及多个国家和地区的反弹和病毒株的变异，使得新加坡依然实施着非常严格的移民入境限制，试图阻止病毒从境外传入。虽然从去年至今，F1在疫情下已成功在多个国家进行，但是近千名参赛人员同时入境，对新加坡来说着实过于严峻。

北京时间6月4日夜里，在BBC率先报道了新加坡大奖赛将会被取消之后，当地赛事的发言人向Motorsport.com确认了此事。之后，主办方发出了官方声明。

“我们理解我们的车迷曾期待着一场F1新加坡大奖赛。第二年取消赛事是极其困难的决定，但在新加坡现场活动普遍受到限制的情况下，又是必须做的，”新加坡大奖赛有限公司副主席Colin Syn表示。

去年新冠肺炎疫情爆发之后，F1赛季虽然在被打断后，在年终强行启动但成功完成，但足迹只限于欧洲和中东地区。2021年的赛历上，受到疫情的影响，中国没有被列在其中。

如今，新加坡成为2021赛季开始以来，第二场被取消的赛事。加拿大大奖赛原本应该在下周末进行，但因为F1参赛人员无法豁免隔离，而无法进行。原先土耳其将替补办赛，但因为被英国列上了重点国家的名单而又放弃。这使得赛程发生了修改，法国大奖赛被提前了一周，而奥地利将紧接着保罗·里卡德之后，连续两个周末办赛，形成本赛季第一次三连赛。

新加坡原本与俄罗斯和日本项链，连续三周比赛。可以理解的是，F1方面正在设法填补滨海湾夜赛的空缺，而土耳其希望其国内疫情能够缓解，从而在10月初重新可以办赛。不过也有传闻称，F1或许考虑调整整个10月的赛程，并在美国奥斯汀连办两场。但是，自从F1与迈阿密签订了十年的比赛合约之后，奥斯汀与自由传媒的关系并不融洽。

事实上除了新加坡，赛历上10月以后的多场比赛都处于风险中。尽管日本明确表示，无论如何都会如期举办东京奥运会，但是在铃鹿举行F1比赛仍然不明朗。在疫情仍然严重的巴西、墨西哥，当地政府对举办赛事持欢迎态度，并且表示将设法将参赛人员与公众隔离开来。

相比之下，澳大利亚的旅行限制政策，以及墨尔本再一次进入封锁状态，让澳大利亚大奖赛能否在11月进行，再次蒙上了阴影。

尽管如此，F1非常有决心坚持在今年完成23场大奖赛。去年原始的22场赛历最终只进行了17场，对于这项运动的收入造成了巨大影响，或许也是原因之一。