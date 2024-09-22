新加坡大奖赛：诺里斯完美制胜，周冠宇力压博塔斯

兰多·诺里斯以完美表现赢得新加坡大奖赛胜利，在收获职业生涯首个“大四喜”的同时，继续缩小与车手年度积分榜头名马克斯·维斯塔潘的积分差距。

发车阶段，诺里斯克服本赛季多次启动不佳的问题，领先所有赛车进入一号弯。第二圈DRS启动后，他已经远离第二位的维斯塔潘一秒以上。与此同时，尽管费尔南多·阿隆索和查尔斯·莱克勒克在一号弯抛出赛道，以及弗朗哥·科拉平托在一号内内线发起过凶猛的俯冲，整个第一圈平安度过。

所有车手几乎都把注意力放在轮胎管理上，尤其是在第三位用软胎发车但没有带来不同的刘易斯·汉密尔顿。面对身后没有实质的威胁，诺里斯越跑越快，20圈过后已经领先维斯塔潘15.5秒。

不过第29圈，英国人遇到惊魂一刻，在14号弯前锁死前轮，只是刚好在右转时避免撞墙——但他向车队报告感觉与护墙发生了接触。一圈后，诺里斯进站，但迈凯伦检查后不需要更换鼻翼，而英国人换上硬胎后仍领先当时第二名的队友奥斯卡·皮亚斯特雷3秒多。

剩余的半场比赛里，诺里斯没有丝毫放慢速度，以至于还有多次与护墙非常接近的时刻，但仍然稳稳地处于领跑位置，最终以22秒的巨大优势第一次在滨海湾赢得胜利。

维斯塔潘只是无法跟上迈凯伦车手的节奏，而且也不足以争抢最快圈，但相比周五的挣扎，第二名的成绩最大化地阻止了损失。反观同样在周六排位赛里扭转逆境的汉密尔顿，在软胎发车无果之后第17圈换上硬胎，此后面对轮胎更新的对手，只是素手无策。他先被晚自己9圈进站的队友乔治·拉塞尔在进站后抢到身前，随后又先后被皮亚斯特雷和莱克勒克超过，最终第六名完赛。

在这些车手中，皮亚斯特雷最晚进站，第38圈才换上硬胎。而且他以最快的速度超过两辆梅赛德斯赛车，帮助自己登上领奖台。拉塞尔则在最后几圈顶住莱克勒克的攻势，获得第四名。

卡洛斯·塞恩斯成为最后一个没有被获胜的诺里斯套圈的车手，但差距达到96秒。而余下车手中，周六取得超过赛车实力名次的费尔南多·阿隆索，虽然不可避免地被两辆更快的法拉利赛车超过，但击败了第六位发车的尼科·霍肯博格，为阿斯顿·马丁以第八名完成比赛，德国车手则为哈斯收获两个积分。

前十名的最后一个位置由塞尔吉奥·佩雷兹。当维斯塔潘克服赛车性能问题获得排位赛第二名时，佩雷兹只能从第13位开始比赛，而追击了整场比赛后，也只能勉强为车队带回一分。

最后时刻，为了阻止诺里斯拿到最快单圈的额外一分，红牛——尽管没有承认——由RB的丹尼尔·里卡多来做最快圈。澳大利亚人被传将在奥斯汀之前被廉姆·洛森替换。他在第59圈更换了第二套软胎后，完成了这项任务，哪怕落到赛道上最后一位，但他被评选为本场最佳车手。赛后接受采访时，澳大利亚人的情绪化表现似乎预示了他已经完成人生最后一场大奖赛。

威廉姆斯在第15圈亚历山大·阿尔本退赛后，只能依靠科拉平托向积分区发起冲击。阿根廷新秀倾尽全力，仅落后佩雷兹1.660秒，遗憾地无缘积分区。角田裕毅获得第12名，而在他身后的埃斯特班·奥康落后了35秒之多，随后是兰斯·斯特罗尔、周冠宇、瓦尔特利·博塔斯和皮埃尔·加斯利。

本场比赛，两辆索伯赛车排在发车区最后，并且用硬胎开始比赛。位置更靠后的周冠宇在第六圈超过了身前的博塔斯。此后，中国小将一直对队友保持着2-3秒的领先。第34圈，索伯让位置考后的芬兰人先进站换上，一圈后才是周冠宇。在29秒左右的差距的情况下，中国小将进站圈没有任何闪失，得以才出站后仍旧对于队友身前0.3秒。几圈后，周冠宇跑出了DRS范围，尽管博塔斯在最后几圈又追到0.8秒左右，但中国车手没有留下任何机会，连续两场领先队友完赛。

除了阿尔本之外，哈斯的凯文·马格努森在尾声阶段退出比赛。虽然有两辆赛车没能完赛，但这成为15次新加坡大奖赛以来第一次没有安全车的比赛。

本场比赛后，诺里斯落后维斯塔潘52分，但迈凯伦领先红牛41分，意味着两个锦标赛头衔头衔之争将日趋白热化。