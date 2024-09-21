新加坡大奖赛排位赛：诺里斯轻松摘杆位，法拉利Q3遇挫折

兰多·诺里斯以信服的优势首次新加坡大奖赛杆位，两辆法拉利都在排位赛最后阶段遭遇挫折。

当诺里斯和查尔斯·莱克勒克在周五两节练习里不分伯仲时，周六的最后一节自由练习里法拉利赛车突然无法跟上迈凯伦的速度，而诺里斯则表现出难以企及的单圈速度，成为杆位的绝对热门。

Q3刚刚开始不久，奥斯卡·皮亚斯特雷和尼科·霍肯博格、马克斯·维斯塔潘率先做单圈时间。正当卡洛斯·塞恩斯为第一个计时圈开始做准备时，他在倒数第二弯失控，然后在最后一弯撞墙，导致了红旗的出现。这次事故打乱了其他正在做出场圈的车手的节奏，尤其是荷兰人的计时圈被删除。

红旗中断之后本质上只给车手们留下一个飞驰圈时间。皮亚斯特雷进步到1分29.953秒，但诺里斯跑出更快的1分29.525秒，比队友快了0.4秒之多。其他车手只是无法更加接近英国人的时间，就此拿下个人第六个杆位。

虽然马克斯·维斯塔潘和刘易斯·汉密尔顿没能挑战迈凯伦车手的杆位圈，但分别获得第二三名，在周五红牛和梅赛德斯赛车极度挣扎后，完成了大逆转。乔治·拉塞尔相差队友0.026秒名列第四，帮助梅赛德斯包揽了第二排发车位。皮亚斯特雷只能接受第五名的结果，而霍肯博格成为本场排位赛的黑马，将与澳大利亚车手一同从第三排开始比赛。费尔南多·阿隆索和角田裕毅分别排在第七八名。

法拉利的境遇在红旗之后雪上加霜，因为莱克勒克的计时圈在2号弯跑出赛道而被取消，意味着摩纳哥人和塞恩斯只能从第五位开始比赛。

Q2计时结束，两位威廉姆斯车手以微弱的劣势无缘晋级最后阶段。亚历山大·阿尔本和弗朗哥·科拉平托分别只相差当时排名第十的阿隆索0.024秒和0.031秒。

佩雷兹本赛季第六次未能进入Q3，而且相差维斯塔潘同期的计时圈将近0.9秒。凯文·马格努森和埃斯特班·奥康分列第14和15名。

第一圈最后一轮计时前，周冠宇先驶出车库，但收到通知让博塔斯先走。所有车手完成冲刺后，丹尼尔·里卡多落到第16位，落后及格线以0.127秒，被挡在Q2之外。整个周末对抓地力感到挣扎的兰斯·斯特罗尔没有任何改善的迹象，名列第17位。当队友奥康惊险过关时，皮埃尔·加斯利以第18名遭到淘汰。两辆索伯赛车排名最后，尽管博塔斯和周冠宇都在自己最后一圈进步了半秒左右，而芬兰人稍稍靠前。