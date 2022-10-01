新加坡大奖赛排位赛：莱克勒克力摘杆位，维斯塔潘第八

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虽然排位赛开始时已经没有下雨，但是赛道部分路段依然潮湿，所有赛车都在Q1开始后用半雨胎出场。直到Q3，进入前十名的车手采用软胎进行最后的争夺。

杆位争夺异常激烈，刘易斯·汉密尔顿在第一轮计时圈过后以1分51.019秒领先所有人。来到第二圈，莱克勒克从第一圈1分51.881秒进步到1分49.412秒并冲上第一。红牛的塞尔吉奥·佩雷兹则跑出1分49.434秒，紧随摩纳哥人。

维斯塔潘的第一圈达到1分51.395秒，仅次于汉密尔顿。在第二轮飞驰开始后，卫冕冠军在前两个计时段过后已经比莱克勒克更快，但是红牛工程师召唤他立即进站——被怀疑赛车燃油可能不足以达到车检规定的最低油量，意味着他只能放弃冲刺。

此时，汉密尔顿虽然有所进步，但是止步于1分49.466秒，无缘杆位或第一排。而维斯塔潘将只能从第八位投入比赛。

莱克勒克的队友卡洛斯·塞恩斯以第四名完成本场排位赛，将与汉密尔顿一起从第二排发车。分享第三排的将是费尔南多·阿隆索和迈凯伦的兰多诺里斯。而在第四排比维斯塔潘稍稍靠前的，是AlphaTauri皮埃尔·加斯利。帮助哈斯闯入Q3的凯文·马格努森则将与角田裕毅一起从第五排发

Q2的第二轮冲刺时，出于淘汰区的兰斯·斯特罗尔、塞巴斯蒂安·维特尔和周冠宇换上软胎，但是赛道状况依然不适合光头胎。斯特罗尔错过了弯心，周冠宇则向车队报告没有抓地力。无法提高个人时间使得他们止步于第二阶段。阿斯顿·马丁车手相差及格线0.2秒，以第12名结束自己的排位赛。中国小将则排在第15位。

乔治·拉塞尔遭遇了大问题，尽管第二圈有所进步，但以0.006秒之差无缘Q3。当马格努森晋级第三阶段时，米克·舒马赫无缘晋级，与维特尔一起遭到淘汰。

Q1最后阶段舒马赫进步之后，把瓦尔特利·博塔斯挤入淘汰区，芬兰人距离当时排名第15位的诺里斯只有0.069秒之差。丹尼尔·里卡多同样没能逃脱提前出局的命运，只能排在第17位。

相比之下，在Alpine练习表现不错的情况，埃斯特班·奥康的出局颇为意外，仅仅排在第18位，在他身后的只有两位威廉姆斯车手，其中亚历山大·阿尔本位于队友尼古拉斯·拉蒂菲之前。

梅赛德斯受传唤

不过，梅赛德斯在排位赛后收到国际汽联的传唤，理由是汉密尔顿的44号赛车“不正确的监督表格”，但后者没有解释具体的原因。根据猜测，这可能与汉密尔顿此前单独受到传唤有关——可能因为本周末佩戴着鼻钉，从而违反了“饰品禁令”。国际汽联在2019年出台了车队需要递交监督表格的相关规则，而“饰品禁令”强制执行后，车队需要在每场比赛前递交的表格里写明自己的车手没有佩戴不合适的饰品。

据悉，梅赛德斯在来到滨海湾之后递交的表格里写明汉密尔顿没有戴视频，当时车队并不知道他会保留鼻钉。因此，当英国戴着鼻钉坐进赛车，引起了国际汽联的注意。