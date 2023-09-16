新加坡大奖赛排位赛：塞恩斯实现二连杆，红牛爆冷无缘Q3

本场排位赛在第一阶段结束时发生重大事故，兰斯·斯特罗尔在最后一个弯角失控撞墙，导致了将近半小时的中断。而第二阶段结束时，最大的意外发生，整个周末对RB19赛车感到挣扎的维斯塔潘，只是无法把赛车跑出更快的速度，自2019年意大利大奖赛后第一次没能进入Q3。

杆位争夺在法拉利和梅赛德斯之间展开，并且主要集中在塞恩斯、查尔斯·莱克勒克和乔治·拉塞尔之间。

Q3第一圈过后，塞恩斯和勒克莱尔排名前二，西班牙人做出1分31.170秒，领先队友0.251秒。诺里斯落后摩纳哥人0.118秒列第三，而两辆梅赛德斯用旧软胎做了一圈，位居第四五位。

换上新轮胎后，塞恩斯提高到1分30.984秒，莱克勒克也有进步，但仍与队友相差0.079秒。此时，拉塞尔也在提高并在第二计时段刷出全场最快，这一圈定格在1分31.056秒，只比西班牙人慢了0.072秒，塞恩斯就此获得职业生涯的第五个杆位。

诺里斯也在第二圈有所进步，但不足以向杆位发起冲击，落后0.2秒之多。当拉塞尔冲击杆位时，他的七届世界冠军队友刘易斯·汉密尔顿却相差0.5秒左右，只能排在第五。

两辆哈斯赛车表现强劲，双双进入前十，而且凯文·马格努森压制了阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索，获得第六的发车位置，他的队友尼科·霍肯博格名列第九，阿隆索则位于第七名。Alpine的埃斯特班·奥康跻身前世，将与前队友分享第四排。

本场排位赛最大的黑马无疑是第三场代替丹尼尔·里卡多比赛的廉姆·洛森，他在Q2最后阶段把维斯塔潘淘汰出局。不过相比之下AlphaTauri赛车无法更进一步，但第十名已经是这位新西兰车手最靠前的发车排名。

Q2最后阶段，维斯塔潘有所进步但但仍然排在第十。相反，洛森最后一圈进步更大，攀升到第十，把维斯塔潘踢出去。另一辆红牛赛车里的佩雷兹先是打转，最后也只是排在第13位。这是红牛自2018年俄罗斯大奖赛后，第一次没有赛车进入Q3。Alpine的皮埃尔·加斯利名列第12位，亚历山大·阿尔本和角田裕毅分别第14和15名。

Q1阶段最后赛道的进化情况非常迅速，角田突然冲上到P1时，兰斯·斯特罗尔在倒数第二个弯出现转向过度，他纠正之后，在最后一弯还是失控，随后赛后重重地撞上护墙，右前端完全丢失，车轮脱落后滚出，而赛车残骸停在维修区直道中间。

惊险的是两辆迈凯伦就在身后，兰多·诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特雷紧急闪避，躲过了赛道上的碎片。加拿大人平安地走出赛车，然后前往医疗中心检查，同时也排名最后遭到淘汰。由于这次事故，已经提高个人时间的皮亚斯特雷无功而返，只能接受排名第17位出局的结果。

在斯特罗尔之前完成最后一圈的车手中，瓦尔特利·博塔斯、洛根·萨金特和周冠宇都有进步，但不足以进入第二阶段，分别排在第16、18和19位。

周冠宇在排位赛后表示，整个周末对他来说非常微妙，因为赛车在单圈里缺乏连贯一致的表现，而排位赛里他不断遇到锁死，而且Q1阶段赛道上赛道较多，让他无法真正在弯角里发力。

除了斯特罗尔的撞车之外，本场排位赛事件频频，其中维斯塔潘就卷入了三起不同事件，分别是Q1里在维修区出口停留太久，在17-18号弯挡到萨金特，以及Q2里涉嫌阻挡了角田的飞驰圈。荷兰人因此受到传唤，同时美国新秀也因为影响了斯特罗尔的飞驰圈而接受调查。

维斯塔潘赢得了过去十场大奖赛的胜利，而红牛从去年阿布扎比大奖赛开始取得了15场连胜。理论上，奥地利车队在制造商年度积分榜上拥有多达310分的领先优势，有机会在本周日锁定年度冠军。