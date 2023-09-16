新加坡大奖赛排位赛：塞恩斯实现二连杆，红牛爆冷无缘Q3
卡洛斯·塞恩斯在新加坡大奖赛排位赛里实现个人第一次连续两场比赛获得杆位，卫冕世界冠军马克斯·维斯塔潘未能进入前十位。
本场排位赛在第一阶段结束时发生重大事故，兰斯·斯特罗尔在最后一个弯角失控撞墙，导致了将近半小时的中断。而第二阶段结束时，最大的意外发生，整个周末对RB19赛车感到挣扎的维斯塔潘，只是无法把赛车跑出更快的速度，自2019年意大利大奖赛后第一次没能进入Q3。
杆位争夺在法拉利和梅赛德斯之间展开，并且主要集中在塞恩斯、查尔斯·莱克勒克和乔治·拉塞尔之间。
Q3第一圈过后，塞恩斯和勒克莱尔排名前二，西班牙人做出1分31.170秒，领先队友0.251秒。诺里斯落后摩纳哥人0.118秒列第三，而两辆梅赛德斯用旧软胎做了一圈，位居第四五位。
换上新轮胎后，塞恩斯提高到1分30.984秒，莱克勒克也有进步，但仍与队友相差0.079秒。此时，拉塞尔也在提高并在第二计时段刷出全场最快，这一圈定格在1分31.056秒，只比西班牙人慢了0.072秒，塞恩斯就此获得职业生涯的第五个杆位。
诺里斯也在第二圈有所进步，但不足以向杆位发起冲击，落后0.2秒之多。当拉塞尔冲击杆位时，他的七届世界冠军队友刘易斯·汉密尔顿却相差0.5秒左右，只能排在第五。
两辆哈斯赛车表现强劲，双双进入前十，而且凯文·马格努森压制了阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索，获得第六的发车位置，他的队友尼科·霍肯博格名列第九，阿隆索则位于第七名。Alpine的埃斯特班·奥康跻身前世，将与前队友分享第四排。
本场排位赛最大的黑马无疑是第三场代替丹尼尔·里卡多比赛的廉姆·洛森，他在Q2最后阶段把维斯塔潘淘汰出局。不过相比之下AlphaTauri赛车无法更进一步，但第十名已经是这位新西兰车手最靠前的发车排名。
Q2最后阶段，维斯塔潘有所进步但但仍然排在第十。相反，洛森最后一圈进步更大，攀升到第十，把维斯塔潘踢出去。另一辆红牛赛车里的佩雷兹先是打转，最后也只是排在第13位。这是红牛自2018年俄罗斯大奖赛后，第一次没有赛车进入Q3。Alpine的皮埃尔·加斯利名列第12位，亚历山大·阿尔本和角田裕毅分别第14和15名。
Q1阶段最后赛道的进化情况非常迅速，角田突然冲上到P1时，兰斯·斯特罗尔在倒数第二个弯出现转向过度，他纠正之后，在最后一弯还是失控，随后赛后重重地撞上护墙，右前端完全丢失，车轮脱落后滚出，而赛车残骸停在维修区直道中间。
惊险的是两辆迈凯伦就在身后，兰多·诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特雷紧急闪避，躲过了赛道上的碎片。加拿大人平安地走出赛车，然后前往医疗中心检查，同时也排名最后遭到淘汰。由于这次事故，已经提高个人时间的皮亚斯特雷无功而返，只能接受排名第17位出局的结果。
在斯特罗尔之前完成最后一圈的车手中，瓦尔特利·博塔斯、洛根·萨金特和周冠宇都有进步，但不足以进入第二阶段，分别排在第16、18和19位。
周冠宇在排位赛后表示，整个周末对他来说非常微妙，因为赛车在单圈里缺乏连贯一致的表现，而排位赛里他不断遇到锁死，而且Q1阶段赛道上赛道较多，让他无法真正在弯角里发力。
除了斯特罗尔的撞车之外，本场排位赛事件频频，其中维斯塔潘就卷入了三起不同事件，分别是Q1里在维修区出口停留太久，在17-18号弯挡到萨金特，以及Q2里涉嫌阻挡了角田的飞驰圈。荷兰人因此受到传唤，同时美国新秀也因为影响了斯特罗尔的飞驰圈而接受调查。
维斯塔潘赢得了过去十场大奖赛的胜利，而红牛从去年阿布扎比大奖赛开始取得了15场连胜。理论上，奥地利车队在制造商年度积分榜上拥有多达310分的领先优势，有机会在本周日锁定年度冠军。
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