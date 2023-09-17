新加坡大奖赛：塞恩斯神勇获胜，拉塞尔最后一圈撞墙

因为红牛RB19赛车在新加坡意外失去竞争力，本赛季第一次迎来不同车队赢得胜利的机会。虽然塞恩斯在排位赛里击败乔治·拉塞尔和队友查尔斯·莱克勒克摘下杆位，但三人之间的差距十分微弱。

不过比赛一开始，塞恩斯快速启动，莱克勒克也超过了反应稍慢的拉塞尔，两辆法拉利领跑比赛。同时，从第五位发车的刘易斯·汉密尔顿在一号弯的争夺里无路可走，直接走了逃生路，并借此上升到第三。但是后来他把位置还给了拉塞尔和诺里斯，赛会干事也认定无需采取行动。

当前五位的赛车展开拉锯战时，第19圈，威廉姆斯新秀洛根·萨金特在8号弯撞墙后，带着脱落的鼻翼驶回维修区。由于这使得赛道上留下碎片，赛会通过派出安全车来进行清理。此时，除了用硬胎发车的两辆红牛和阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯之外，其他赛车纷纷进站。

在此期间，塞恩斯顺利地维持领跑，但勒克莱尔因为需要让过其他赛车——避免危险释放，而损失了时间，出站后掉出了前三。虽然红牛借此提升了排名，但是面对其他换上新硬胎的赛车并没有速度优势，很快排名开始下滑。

直到第39和40圈，两位红牛车手才先后换上中性胎，不得不从15名之外开始追赶。但就在第42圈，当天过生日的埃斯特班·奥康突然在一号弯附近停下赛车。从第八位发车的法国车手，上演了一次精彩的超车。他趁着两名前队友费尔南多·阿隆索和塞尔吉奥·佩雷兹缠斗的机会，超过了阿斯顿·马丁车手。然而就在维斯塔潘进站后，他上升到第六名时，他的赛车发生了疑似变速箱问题。

因为Alpine赛车的位置，赛会打出了虚拟安全车信号。包括莱克勒克、汉密尔顿在内的前五名赛车刚好经过维修区进口。这一圈结束时，法拉利让两辆赛车都留在赛道上，而在与第六名有足够间距的情况下，梅赛德斯则把处于第二四名的拉塞尔和汉密尔顿召回，为他们换上一套新中性胎。

出站后，拉塞尔落后领跑的法拉利赛车17.6秒，而他和汉密尔顿先后在第46和第47圈刷新最快单圈时间。两辆明显更快的梅赛德斯赛车在第53和54圈超过莱克勒克，并且跟上上升到第二的诺里斯。此后呈现三名英国车手紧追塞恩斯的场景。

进入最后六圈时，诺里斯也来到西班牙人身后一秒之内。倒数第三圈开始时，眼看迈凯伦赛车因为防守拉塞尔而被前车抛开1.5秒，塞恩斯聪明地在第一个DRS区域前放慢速度，使得前队友再次获得DRS并得以防守对手。

紧张的局面持续到最后一圈，来到10号弯前，诺里斯右后轮轻微蹭到护墙但幸运地逃过一劫，没想到在他身后的拉塞尔同样碰到了护墙，但不凑巧角度稍大，导致赛车直接冲上了对面的护墙。梅赛德斯车手抱憾不已，而领奖台的位置也拱手让给了汉密尔顿。后者一度在无线电里要车队告诉他的队友加快速度。

最终，塞恩斯守住了领先位置，取得了自己的第二场胜利，帮助法拉利自去年的奥地利大奖赛后第一次获胜。这也是弗雷德里克·瓦塞尔担任法拉利领队以后，带领车队第一次品尝到胜利的滋味。

诺里斯同样惊险地为迈凯伦本赛季第二次获得第三名，而汉密尔顿在队友退赛后，今年第五次为梅赛德斯带回领奖台成绩。莱克勒克则以第四名完成了比赛。

虚拟安全车过后，维斯塔潘开始逐渐往前赶，最终取得第五名的最大化结果。虽然奥康的比赛提前终结，但在最后的戏码过后，Alpine由加斯利收获了第六名。

排位赛Q1提前出局的奥斯卡·皮亚斯特雷完成了一场出色的比赛，前进了10个名次后以第七名完赛。

相比维斯塔潘，佩雷兹的追击过程没有那么顺利，连续卷入了与新秀廉姆·洛森和亚历山大·阿尔本的事件。墨西哥人由于在13号弯把威廉姆斯车手直接撞出赛道，在赛后被追罚了5秒。不过，这没有对比赛结果带来任何影响。佩雷兹对身后的洛森有多达11秒的优势，这帮助他保住了第八名。

第一次在新加坡比赛的新西兰车手表现优异，在排位赛里进入Q3并名列第十，而最终他以第九名完赛，首次收获了F1锦标赛积分。积分区的最后一个位置被哈斯的凯文·马格努森拿下。

本场比赛两辆哈斯赛车都从前十发车并且一直处于积分区的争夺行列。虚拟安全车期间，丹麦人跟随阿尔本一起进站，最后利用轮胎优势再次赶上。他先后超过了虚拟安全车期间没有进站的周冠宇、阿尔本和队友尼科·霍肯博格，为哈斯带来了一个积分。

遭到佩雷兹撞击的阿尔本则与积分区擦肩而过，而周冠宇获得第12名。中国小将在排位赛名列第19位之后，阿尔法·罗密欧为他更换了整套动力单元，这让他从维修区开始比赛。当虚拟安全车出现后，他趁着其他赛车进站而前进到第十，但最终无法防守住获得轮胎优势的赛车。霍肯博格、萨金特和阿隆索在周冠宇之后完赛。

在兰斯·斯特罗尔因周六的撞车而最终缺席比赛后，阿斯顿·马丁遭遇了一个噩梦般的夜晚。西班牙人在安全车期间进站，但赛车在驶入通道后失控而越过了白线。他遵守规则执行了进站，但仍然收到了5秒的处罚。

虚拟安全车下，阿隆索再次进站，但就在他完成5秒罚时后，车队在换胎过程中遭遇了问题，总共耗时25秒之多，直接让他退出了积分区争夺。

由于斯特罗尔的缺席，只有19辆赛车进行比赛。但第一圈还没有结束，角田裕毅就因意外事故而退赛。而第51圈时，博塔斯也退出了比赛。

本场结束后，红牛错过了第一个锁定制造商年度冠军的机会。