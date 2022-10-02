新加坡大奖赛：佩雷兹乱局中领跑获胜，维斯塔潘第八

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比赛开始前一个半小时，赛道受到暴雨侵扰，比赛推迟了65分钟开始。所有20辆赛车都用半雨胎，而五盏红灯熄灭的瞬间，杆位上的查尔斯·莱克勒克启动略慢，被第一排发车的佩雷兹率先进入一号弯后领跑比赛。

第一圈赛道上火花四溅，第三位发车的刘易斯·汉密尔顿与第四位上的卡洛斯·塞恩斯在争夺位置时发生碰擦。前者无法正常进弯，只能切过一号弯的缓冲区，被西班牙人抢去第三。而在中游位置，凯文·马格努森强硬地对付马克斯·维斯塔潘。与此同时，周冠宇起步不利，直接落到第19位；亚历山大·阿尔本则在第一圈冲出赛道后落到了最后一圈。

原本61圈的比赛从第7圈起就落入了“慢节奏”。周冠宇在5号弯前尝试从外线超过拉蒂菲，但加拿大人没有注意到身后的状况做出横向移动，直接把阿尔法·罗密欧赛车挤上墙。这使得中国小将的第一次滨海湾街道赛只持续了7圈不到就草草结束。而阿尔法·罗密欧赛车在5号弯停下，导致安全车出动，并且带跑了3圈。

第11圈比赛恢复后，维斯塔潘连续超越塞巴斯蒂安·维特尔和皮埃尔·加斯利后，让自己上升到第七。荷兰人此后紧追Alpine的费尔南多·阿隆索，西班牙人稳健的防守令后辈无可奈何，但是第21圈，14号赛车突然失去动力后停下。维斯塔潘趁势再上一位，但虚拟安全车也同时出现。

此时，赛道上部分路段仍然湿滑，但因为更换动力单元而从维修区出发的乔治·拉塞尔第一个进站并豪赌中性胎。然而，英国一出维修区就感到情况不妙。

半干半湿的赛道，在之后的比赛里引发了更多混乱。威廉姆斯的亚历山大·阿尔本在第25圈时在8号弯撞墙，尽管他能够回到维修区，但前定风翼被留在赛道上。赛会第二次打出虚拟安全车信号，让赛道抢险员捡走被卡在护墙下的威廉姆斯赛车碎片。

就在这次短暂的虚拟安全车阶段结束后不久，另一位Alpine车手埃斯特班·奥康在13号弯同样退赛，虚拟安全车信号再次亮起，但也很快结束。

即使入汉密尔顿和维斯塔潘这样的世界冠军也没能逃过今晚的新加坡陷阱。始终难以超越塞恩斯的梅赛德斯车手，在比赛恢复后再次尝试，却在5号弯撞墙。当他返回赛道时，正好被诺里斯过去，但卡在维斯塔潘身前。荷兰人在无线电中报告说梅赛德斯赛车鼻翼受损。

汉密尔顿不久后进站，更换鼻翼并换上中性胎。但没过两圈，AlphaTauri的角田裕毅在10号弯直接撞墙后停车，安全车第二次出现并带领3圈后在第39圈结束时离开。

连续的打断让61圈的比赛已经难以在2小时内结束，并且进入半小时倒计时。此时维斯塔潘刚刚开始追击诺里斯，却也因为无法正常进弯而冲上逃生区后调头，这让他不得不进站，而且在仅剩14辆赛车的情况下短暂地落到了最后一位。

一阵混乱之后，赛会在第43圈时重新激活DRS，此时只剩28分钟。塞恩斯依旧领跑着比赛，而莱克勒克在他身后虎视眈眈却没有真正的机会。不过最后一次安全车结束后，赛会发出通知，佩雷兹因涉嫌违反安全车的距离规则而遭到调查。法拉利告知莱克勒克必须保持在5秒以内——假设红牛车手将被罚5秒。

佩雷兹从红牛得知后，告诉车队“让我们消失吧”。最后时刻，他不断扩大了领先优势，从还剩3分钟时的4.2秒，到最终计时器归零——来到61圈比赛的第59圈——时扩大到7.5秒。墨西哥人第四次站上大奖赛最高领奖台，也是继摩纳哥大奖赛后，本赛季的第二场胜利。不过，红牛车队需要在赛后向赛会干事，就佩雷兹的疑似安全车程序违规做出解释，让本场比赛结果仍有变数。

莱克勒克从一号弯丢失位置后，就试图夺回位置，但迫于比赛断断续续，多次眼看能够追上但就要放慢节奏。最终，他以第三名完成了比赛。而对于塞恩斯来说，当汉密尔顿遭遇意外之后，身后就没有真正的追兵，因为之后处于第四位的诺里斯一直面对汉密尔顿和维斯塔潘施加的压力。

诺里斯则以第四名完成本场比赛，而在他身后的并非维斯塔潘，而是迈凯伦队友丹尼尔·里卡多。澳大利亚人因为糟糕的排位赛成绩，只能从第16位发车。但在各种意外和多次位置攀升后，他取得了第五名的最好结果。

阿斯顿·马丁同样难得地两辆赛车跻身积分区，斯特罗尔和维特尔分列第六和第八。德国人原本有望跟在队友身后重现，但在最后一圈还剩两个弯角时，被维斯塔潘超越。

最后几圈赛道上演了维特尔、汉密尔顿和维斯塔潘首尾相接，但英国人无法进弯后落到红牛赛车之后，幸好位于第十的皮埃尔·加斯利还稍有距离。法国人为AlphaTauri带回一分。

六辆赛车退赛后，瓦尔特利·博塔斯、马格努森、米克·舒马赫和拉塞尔分列第11至14位。其中，拉塞尔在尾声阶段与两名哈斯车手上演了较量。而他在最后阶段无缘积分区的情况下，进站换上软胎来冲击最快单圈，成功阻止红牛拿走最快单圈的额外一分。不过，这是他今年加盟梅赛德斯后，第二次没能在比赛中获得前五名。

比赛初与周冠宇发生碰撞的拉蒂菲，虽然能够返回维修区，但是也很快推出比赛。已经确定本赛季结束后离开威廉姆斯的加拿大人，被判定对这次撞车事故负责，将在下一场日本的比赛里退后5个发车位置，并且超级驾照上扣除2分。

维斯塔潘的连胜势头止步于五场，在还剩五场比赛的情况下，他将带着104分的优势前往铃鹿，仍然有理论上提前问鼎的可能。