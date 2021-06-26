斯蒂利亚大奖赛FP3：汉密尔顿跃居时间榜第一
刘易斯·汉密尔顿在斯蒂利亚大奖赛最后一次自由练习中攀升到时间榜第一，领先争冠对手马克斯·维斯塔潘0.2秒，而瓦尔特利·博塔斯也挤入前三。
维斯塔潘在周五的两节练习里占据了时间榜头名，并且在下午的阶段里领先余下车手0.3秒之多。不过，那个阶段里，汉密尔顿个人最快的一圈，因为在10号弯跑出了赛道边界而被取消，否则将取代荷兰人成为当天的标杆。
排位赛前的最后一个练习阶段里，维斯塔潘原本以1分4.971秒领跑时间榜，比排名第二的汉密尔顿快0.4秒左右。但是最后一轮单圈冲刺模拟，英国人跑出1分4.369秒，同时队友博塔斯也以1分4.832秒上升到第二。稍后出场的维斯塔潘虽然在最后一个计时段里最快，但整个一圈只做到了1分4.573秒，以0.204秒之差屈居第二。
此时，塞尔吉奥·佩雷兹落后博塔斯0.1秒位列第四。而在墨西哥人身后的，是两位AlphaTauri车手。周五上午的阶段，红牛的第二车队就展示出惊人的速度，皮埃尔·加斯利更是排名全场第二，角田裕毅也进入前十。而在最后60分钟的练习阶段，日本新秀排名高于队友，位居第五，但俩人之间只有0.148秒的差距。
周五情况不佳的法拉利在周六上午略有改善，由查尔斯·莱克勒克代表车队本周末第一次进入前十名，紧随两名AlphaTauri车手，领先Alpine的费尔南多·阿隆索。而两名阿斯顿·马丁车手位列第九十位。
本周末在4.3公里长的红牛环，赛车之间的差距十分渺小。本阶段里，从第四的佩雷兹到第16位的米克·舒马赫，差距在一秒之内。
|Cla
|#
|Driver
|Chassis
|Time
|Gap
|1
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1'04.369
|2
|33
|Max Verstappen
|Red Bull
|1'04.573
|0.204
|3
|77
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|1'04.832
|0.463
|4
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|1'05.026
|0.657
|5
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|1'05.150
|0.781
|6
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|1'05.298
|0.929
|7
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1'05.340
|0.971
|8
|14
|Fernando Alonso
|Alpine
|1'05.400
|1.031
|9
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1'05.445
|1.076
|10
|5
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|1'05.492
|1.123
|11
|99
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|1'05.556
|1.187
|12
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|1'05.676
|1.307
|13
|55
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|1'05.698
|1.329
|14
|63
|George Russell
|Williams
|1'05.863
|1.494
|15
|7
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|1'05.942
|1.573
|16
|47
|Mick Schumacher
|Haas
|1'05.992
|1.623
|17
|3
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|1'06.116
|1.747
|18
|6
|Nicholas Latifi
|Williams
|1'06.119
|1.750
|19
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1'06.654
|2.285
|20
|9
|Nikita Mazepin
|Haas
|1'06.692
|2.323
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