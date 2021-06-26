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Formula 1 / Styrian GP 自由练习报告

斯蒂利亚大奖赛FP3：汉密尔顿跃居时间榜第一

刘易斯·汉密尔顿在斯蒂利亚大奖赛最后一次自由练习中攀升到时间榜第一，领先争冠对手马克斯·维斯塔潘0.2秒，而瓦尔特利·博塔斯也挤入前三。

斯蒂利亚大奖赛FP3：汉密尔顿跃居时间榜第一

维斯塔潘在周五的两节练习里占据了时间榜头名，并且在下午的阶段里领先余下车手0.3秒之多。不过，那个阶段里，汉密尔顿个人最快的一圈，因为在10号弯跑出了赛道边界而被取消，否则将取代荷兰人成为当天的标杆。

排位赛前的最后一个练习阶段里，维斯塔潘原本以1分4.971秒领跑时间榜，比排名第二的汉密尔顿快0.4秒左右。但是最后一轮单圈冲刺模拟，英国人跑出1分4.369秒，同时队友博塔斯也以1分4.832秒上升到第二。稍后出场的维斯塔潘虽然在最后一个计时段里最快，但整个一圈只做到了1分4.573秒，以0.204秒之差屈居第二。

此时，塞尔吉奥·佩雷兹落后博塔斯0.1秒位列第四。而在墨西哥人身后的，是两位AlphaTauri车手。周五上午的阶段，红牛的第二车队就展示出惊人的速度，皮埃尔·加斯利更是排名全场第二，角田裕毅也进入前十。而在最后60分钟的练习阶段，日本新秀排名高于队友，位居第五，但俩人之间只有0.148秒的差距。

周五情况不佳的法拉利在周六上午略有改善，由查尔斯·莱克勒克代表车队本周末第一次进入前十名，紧随两名AlphaTauri车手，领先Alpine的费尔南多·阿隆索。而两名阿斯顿·马丁车手位列第九十位。

本周末在4.3公里长的红牛环，赛车之间的差距十分渺小。本阶段里，从第四的佩雷兹到第16位的米克·舒马赫，差距在一秒之内。

Cla # Driver Chassis Time Gap
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'04.369  
2 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'04.573 0.204
3 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'04.832 0.463
4 11 Mexico Sergio Perez Red Bull 1'05.026 0.657
5 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 1'05.150 0.781
6 10 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'05.298 0.929
7 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'05.340 0.971
8 14 Spain Fernando Alonso Alpine 1'05.400 1.031
9 18 Canada Lance Stroll Aston Martin 1'05.445 1.076
10 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 1'05.492 1.123
11 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'05.556 1.187
12 31 France Esteban Ocon Alpine 1'05.676 1.307
13 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 1'05.698 1.329
14 63 United Kingdom George Russell Williams 1'05.863 1.494
15 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'05.942 1.573
16 47 Germany Mick Schumacher Haas 1'05.992 1.623
17 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren 1'06.116 1.747
18 6 Canada Nicholas Latifi Williams 1'06.119 1.750
19 4 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'06.654 2.285
20 9 Russian Federation Nikita Mazepin Haas 1'06.692 2.323
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