斯蒂利亚大奖赛FP3：汉密尔顿跃居时间榜第一

维斯塔潘在周五的两节练习里占据了时间榜头名，并且在下午的阶段里领先余下车手0.3秒之多。不过，那个阶段里，汉密尔顿个人最快的一圈，因为在10号弯跑出了赛道边界而被取消，否则将取代荷兰人成为当天的标杆。

排位赛前的最后一个练习阶段里，维斯塔潘原本以1分4.971秒领跑时间榜，比排名第二的汉密尔顿快0.4秒左右。但是最后一轮单圈冲刺模拟，英国人跑出1分4.369秒，同时队友博塔斯也以1分4.832秒上升到第二。稍后出场的维斯塔潘虽然在最后一个计时段里最快，但整个一圈只做到了1分4.573秒，以0.204秒之差屈居第二。

此时，塞尔吉奥·佩雷兹落后博塔斯0.1秒位列第四。而在墨西哥人身后的，是两位AlphaTauri车手。周五上午的阶段，红牛的第二车队就展示出惊人的速度，皮埃尔·加斯利更是排名全场第二，角田裕毅也进入前十。而在最后60分钟的练习阶段，日本新秀排名高于队友，位居第五，但俩人之间只有0.148秒的差距。

周五情况不佳的法拉利在周六上午略有改善，由查尔斯·莱克勒克代表车队本周末第一次进入前十名，紧随两名AlphaTauri车手，领先Alpine的费尔南多·阿隆索。而两名阿斯顿·马丁车手位列第九十位。

本周末在4.3公里长的红牛环，赛车之间的差距十分渺小。本阶段里，从第四的佩雷兹到第16位的米克·舒马赫，差距在一秒之内。