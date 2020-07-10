斯蒂利亚大奖赛FP2：维斯塔潘力压博塔斯居首

本阶段前半段，在第一节练习里做出最快单圈时间的塞尔吉奥·佩雷兹继续驾驶Racing Point赛车领跑时间榜，而维斯塔潘、刘易斯·汉密尔顿、塞巴斯蒂安·维特尔都曾因为在9号弯驶出赛道界限后获益，被删除了单圈时间。

轮到更有代表性的第二轮单圈模拟，维斯塔潘做出1分03.660秒，取代佩雷兹上升到第一的位置。博塔斯同样超过了墨西哥人，但因相差红牛对手0.043秒而屈居第二。与上周六芬兰人做出的杆位圈相比，梅赛德斯W11当前的最快单圈时间慢了0.7秒之多。

佩雷兹在第二轮冲刺练习中跑出的1分03.877秒，足够连续两个阶段进入前三。而前一节练习里发挥出色的兰斯·斯特罗尔进步到了第四名，尽管与队友佩雷兹有0.3秒的差距。

迈凯伦由卡洛斯·塞恩斯在本阶段提高到第五的位置，而且西班牙人领先了卫冕世界冠军刘易斯·汉密尔顿。但是在直接竞争关系中，迈凯伦当前落后Racing Point达到0.6秒。

另一位红牛车手亚历山大·阿尔本以第七结束本阶段。最后20分钟里，他一度在5-6号弯之间失控，但是没有对赛车带来太大损坏。

兰多·诺里斯、查尔斯·莱克勒克和埃斯特班·奥康名列第八至第十位。摩纳哥人的队友维特尔在无线电中向法拉利报告，他对鼻翼感到挣扎。仅仅名列第15位的德国人，洛在两辆AlphaTauri、两辆阿尔法·罗密欧和威廉姆斯的乔治·拉塞尔之后。

哈斯成为本阶段最慢的车队，但在时间榜上垫底的是雷诺车手丹尼尔·里卡多。练习开始只过了16分钟，澳大利亚人在出9号弯时严重甩尾，直接尾翼撞上了护墙。虽然他本人毫发无损，但是无法完成本阶段的工作。

根据天气预报，周六全天和周日上午都有可能迎来强烈降雨。如果排位赛无法进行，那么本阶段的时间榜排名将决定比赛的发车顺序。目前，只有迈凯伦的诺里斯一人吃到发车位处罚。前一场首登领奖台的英国人，因为在第一节练习里尼古拉斯·拉蒂菲引发黄旗后超过皮埃尔·加斯利，被罚掉3个发车位。