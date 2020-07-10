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斯蒂利亚大奖赛FP2：维斯塔潘力压博塔斯居首

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斯蒂利亚大奖赛FP2：维斯塔潘力压博塔斯居首
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2020年7月10日 下午2:51

车手马克斯·维斯塔潘以不到半秒中的微弱劣势，力压上一场获胜的瓦尔特利·博塔斯，在斯蒂利亚大奖赛第二节自由练习里攀升到头名。

本阶段前半段，在第一节练习里做出最快单圈时间的塞尔吉奥·佩雷兹继续驾驶Racing Point赛车领跑时间榜，而维斯塔潘、刘易斯·汉密尔顿、塞巴斯蒂安·维特尔都曾因为在9号弯驶出赛道界限后获益，被删除了单圈时间。

轮到更有代表性的第二轮单圈模拟，维斯塔潘做出1分03.660秒，取代佩雷兹上升到第一的位置。博塔斯同样超过了墨西哥人，但因相差红牛对手0.043秒而屈居第二。与上周六芬兰人做出的杆位圈相比，梅赛德斯W11当前的最快单圈时间慢了0.7秒之多。

佩雷兹在第二轮冲刺练习中跑出的1分03.877秒，足够连续两个阶段进入前三。而前一节练习里发挥出色的兰斯·斯特罗尔进步到了第四名，尽管与队友佩雷兹有0.3秒的差距。

迈凯伦由卡洛斯·塞恩斯在本阶段提高到第五的位置，而且西班牙人领先了卫冕世界冠军刘易斯·汉密尔顿。但是在直接竞争关系中，迈凯伦当前落后Racing Point达到0.6秒。

另一位红牛车手亚历山大·阿尔本以第七结束本阶段。最后20分钟里，他一度在5-6号弯之间失控，但是没有对赛车带来太大损坏。

兰多·诺里斯、查尔斯·莱克勒克和埃斯特班·奥康名列第八至第十位。摩纳哥人的队友维特尔在无线电中向法拉利报告，他对鼻翼感到挣扎。仅仅名列第15位的德国人，洛在两辆AlphaTauri、两辆阿尔法·罗密欧和威廉姆斯的乔治·拉塞尔之后。

哈斯成为本阶段最慢的车队，但在时间榜上垫底的是雷诺车手丹尼尔·里卡多。练习开始只过了16分钟，澳大利亚人在出9号弯时严重甩尾，直接尾翼撞上了护墙。虽然他本人毫发无损，但是无法完成本阶段的工作。

根据天气预报，周六全天和周日上午都有可能迎来强烈降雨。如果排位赛无法进行，那么本阶段的时间榜排名将决定比赛的发车顺序。目前，只有迈凯伦的诺里斯一人吃到发车位处罚。前一场首登领奖台的英国人，因为在第一节练习里尼古拉斯·拉蒂菲引发黄旗后超过皮埃尔·加斯利，被罚掉3个发车位。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 27 1'03.660  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 36 1'03.703 0.043
3 Mexico Sergio Perez Racing Point 43 1'03.877 0.217
4 Canada Lance Stroll Racing Point 43 1'04.241 0.581
5 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 45 1'04.333 0.673
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 27 1'04.348 0.688
7 Thailand Alex Albon Red Bull 29 1'04.437 0.777
8 United Kingdom Lando Norris McLaren 31 1'04.541 0.881
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari 35 1'04.706 1.046
10 France Esteban Ocon Renault 32 1'04.746 1.086
11 France Pierre Gasly AlphaTauri 37 1'04.757 1.097
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 34 1'05.050 1.390
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 23 1'05.152 1.492
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 36 1'05.365 1.705
15 United Kingdom George Russell Williams 34 1'05.588 1.928
16 Germany Sebastian Vettel Ferrari 40 1'05.613 1.953
17 Canada Nicholas Latifi Williams 49 1'05.655 1.995
18 Denmark Kevin Magnussen Haas 36 1'05.790 2.130
19 France Romain Grosjean Haas 38 1'06.096 2.436
20 Australia Daniel Ricciardo Renault 2    
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Author Frankie Mao

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