斯蒂利亚大奖赛FP2：维斯塔潘力压博塔斯居首

车手马克斯·维斯塔潘以不到半秒中的微弱劣势，力压上一场获胜的瓦尔特利·博塔斯，在斯蒂利亚大奖赛第二节自由练习里攀升到头名。
本阶段前半段，在第一节练习里做出最快单圈时间的塞尔吉奥·佩雷兹继续驾驶Racing Point赛车领跑时间榜，而维斯塔潘、刘易斯·汉密尔顿、塞巴斯蒂安·维特尔都曾因为在9号弯驶出赛道界限后获益，被删除了单圈时间。
轮到更有代表性的第二轮单圈模拟，维斯塔潘做出1分03.660秒，取代佩雷兹上升到第一的位置。博塔斯同样超过了墨西哥人，但因相差红牛对手0.043秒而屈居第二。与上周六芬兰人做出的杆位圈相比，梅赛德斯W11当前的最快单圈时间慢了0.7秒之多。
佩雷兹在第二轮冲刺练习中跑出的1分03.877秒，足够连续两个阶段进入前三。而前一节练习里发挥出色的兰斯·斯特罗尔进步到了第四名，尽管与队友佩雷兹有0.3秒的差距。
迈凯伦由卡洛斯·塞恩斯在本阶段提高到第五的位置，而且西班牙人领先了卫冕世界冠军刘易斯·汉密尔顿。但是在直接竞争关系中，迈凯伦当前落后Racing Point达到0.6秒。
另一位红牛车手亚历山大·阿尔本以第七结束本阶段。最后20分钟里，他一度在5-6号弯之间失控，但是没有对赛车带来太大损坏。
兰多·诺里斯、查尔斯·莱克勒克和埃斯特班·奥康名列第八至第十位。摩纳哥人的队友维特尔在无线电中向法拉利报告，他对鼻翼感到挣扎。仅仅名列第15位的德国人，洛在两辆AlphaTauri、两辆阿尔法·罗密欧和威廉姆斯的乔治·拉塞尔之后。
哈斯成为本阶段最慢的车队，但在时间榜上垫底的是雷诺车手丹尼尔·里卡多。练习开始只过了16分钟，澳大利亚人在出9号弯时严重甩尾，直接尾翼撞上了护墙。虽然他本人毫发无损，但是无法完成本阶段的工作。
根据天气预报，周六全天和周日上午都有可能迎来强烈降雨。如果排位赛无法进行，那么本阶段的时间榜排名将决定比赛的发车顺序。目前，只有迈凯伦的诺里斯一人吃到发车位处罚。前一场首登领奖台的英国人，因为在第一节练习里尼古拉斯·拉蒂菲引发黄旗后超过皮埃尔·加斯利，被罚掉3个发车位。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|27
|1'03.660
|2
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|36
|1'03.703
|0.043
|3
|Sergio Perez
|Racing Point
|43
|1'03.877
|0.217
|4
|Lance Stroll
|Racing Point
|43
|1'04.241
|0.581
|5
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|45
|1'04.333
|0.673
|6
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|27
|1'04.348
|0.688
|7
|Alex Albon
|Red Bull
|29
|1'04.437
|0.777
|8
|Lando Norris
|McLaren
|31
|1'04.541
|0.881
|9
|Charles Leclerc
|Ferrari
|35
|1'04.706
|1.046
|10
|Esteban Ocon
|Renault
|32
|1'04.746
|1.086
|11
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|37
|1'04.757
|1.097
|12
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|34
|1'05.050
|1.390
|13
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|23
|1'05.152
|1.492
|14
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|36
|1'05.365
|1.705
|15
|George Russell
|Williams
|34
|1'05.588
|1.928
|16
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|40
|1'05.613
|1.953
|17
|Nicholas Latifi
|Williams
|49
|1'05.655
|1.995
|18
|Kevin Magnussen
|Haas
|36
|1'05.790
|2.130
|19
|Romain Grosjean
|Haas
|38
|1'06.096
|2.436
|20
|Daniel Ricciardo
|Renault
|2
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About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|斯蒂利亚大奖赛
|Author
|Frankie Mao