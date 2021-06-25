斯蒂利亚大奖赛FP2：汉密尔顿快速圈被取消后，维斯塔潘继续占据第一

下午的练习开始后，维斯塔潘先用硬胎出场，而且做出过1分6.192秒，比刘易斯·汉密尔顿用相同配方轮胎跑出的个人最快时间，快了0.166秒。换上软胎之后，荷兰人进步到了1分5.412秒，遥遥领先其他车手。

汉密尔顿用本周末最软配方的轮胎，先跑出了1分5.796秒，之后他提高到1分5.335秒。不过，因为在最后一弯10号弯稍稍四轮出了界线，这圈被取消。

同时，迈凯伦的丹尼尔·里卡多和Alpine车手埃斯特班·奥康也做到了1分5.7，并且比英国人保留下来的个人次快圈快一点，分别排在第二三位。其中，法国车手只比梅赛德斯车手快千分之六秒。

Alpine老将费尔南多·阿隆索同样速度不俗，落后汉密尔顿0.03秒位居第四。紧随其后的是阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔。德国人的单圈时间比迈凯伦的兰多·诺里斯稍快百分之六秒。而当英国小将以0.085秒排在了兰斯·斯特罗尔之前时，加拿大人则以十分之一秒领先前队友塞尔吉奥·佩雷兹。

当维斯塔潘全天高居第一时，他的墨西哥队友表示自己对赛车缺乏一点信心，但相信能够连夜改善。而前十名的最后一位则是阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹，而他紧逼后一名的卡洛斯·塞恩斯快0.002秒。西班牙人在开场后不久，曾在5号弯打转。显然，本阶段里整个中游集团的差距十分接近。

瓦尔特利·博塔斯在本阶段的处境与佩雷兹相似，都与自己的队友有不少差距。而0.4秒在红牛环只是不小的差距，芬兰人仅仅名列第12位。值得一提的是，他曾在一次进站后重新启动时，在维修区通道里轧到地面上的油漆后打滑，惊险地停在迈凯伦门口。英国车队的机械师们非常友好地帮助他摆正了赛车的方向，尽管赛会表示将进行调查。

另一位芬兰车手基米·莱科宁从罗伯特·库卡比手里接回自己的赛车，排在第14名，位于查尔斯·莱克勒克身后。

相比表现不俗的第一节练习，两位AlphaTauri车手在下午的情况不如人意。特别是上午第二快的皮埃尔·加斯利，因为动力单元相关的问题没能出场。