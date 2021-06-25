斯蒂利亚大奖赛FP1：维斯塔潘轻松领先，加斯利第二

红牛携三连胜的优势回到斯皮尔堡主场，开启连续两个周末的比赛。第一节练习中，维斯塔潘的单圈优势相当稳定。在用中性胎的第一轮计时中，他以1分6.936秒战局时间榜头名。

换上软胎之后，荷兰人把时间提高到1分5.910秒，成为唯一打破1分6秒大关的车手，就此锁定本周末第一个赛道阶段的标杆。相反，他的队友塞尔吉奥·佩雷兹因为用软胎练习时受到影响，相差了12个排名。

AlphaTauri展现了惊人的单圈速度，由皮埃尔·加斯利做出全场第二快的时间，尽管落后维斯塔潘0.256秒。法国人力压两位梅赛德斯车手排名第二。

刘易斯·汉密尔顿作为梅赛德斯较快的车手，个人最快时间比加斯利慢了0.166秒，位居第三。实际上，他与队友瓦尔特利·博塔斯之间只有0.054秒的差距。

日本新秀角田裕毅位列第五名，相距队友0.4秒，说明了AT02赛车的强劲速度并非偶然。他领先Alpine的费尔南多·阿隆索和埃斯特班·奥康。兰斯·斯特罗尔则代表阿斯顿·马丁挤入了前十名，以第八位排在阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹身前，意大利人则领先法拉利的查尔斯·莱克勒克。

值得一提的是，从吉奥维纳兹到第13位的佩雷兹，单圈时间都在1分6.6秒，只有0.082秒的差距。在墨西哥人之后是塞巴斯蒂安·维特尔和乔治·拉塞尔。

迈凯伦没能在本阶段进入前十，排名最高的是丹尼尔·里卡多，但也只列第12位，而兰多·诺里斯仅仅处于第16名。

尼古拉斯·拉蒂菲排名倒数第四，比哈斯的米克·舒马赫快0.3秒不到。基米·莱科宁没有在本阶段出场，而是由阿尔法·罗密欧的替补车手罗伯特·库比卡驾驶赛车出场。波兰老将虽然落在舒马赫之后，但排在尼基塔·马兹平之前。俄罗斯车手比队友慢了0.6秒。