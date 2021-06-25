Formula 1 / Styrian GP 新闻
斯蒂利亚大奖赛FP1：维斯塔潘轻松领先，加斯利第二
马克斯·维斯塔潘在红牛主场进行的斯蒂利亚大奖赛第一节自由练习里领跑时间榜，皮埃尔·加斯利代表AlphaTauri领先两位梅赛德斯车手。
红牛携三连胜的优势回到斯皮尔堡主场，开启连续两个周末的比赛。第一节练习中，维斯塔潘的单圈优势相当稳定。在用中性胎的第一轮计时中，他以1分6.936秒战局时间榜头名。
换上软胎之后，荷兰人把时间提高到1分5.910秒，成为唯一打破1分6秒大关的车手，就此锁定本周末第一个赛道阶段的标杆。相反，他的队友塞尔吉奥·佩雷兹因为用软胎练习时受到影响，相差了12个排名。
AlphaTauri展现了惊人的单圈速度，由皮埃尔·加斯利做出全场第二快的时间，尽管落后维斯塔潘0.256秒。法国人力压两位梅赛德斯车手排名第二。
刘易斯·汉密尔顿作为梅赛德斯较快的车手，个人最快时间比加斯利慢了0.166秒，位居第三。实际上，他与队友瓦尔特利·博塔斯之间只有0.054秒的差距。
日本新秀角田裕毅位列第五名，相距队友0.4秒，说明了AT02赛车的强劲速度并非偶然。他领先Alpine的费尔南多·阿隆索和埃斯特班·奥康。兰斯·斯特罗尔则代表阿斯顿·马丁挤入了前十名，以第八位排在阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹身前，意大利人则领先法拉利的查尔斯·莱克勒克。
值得一提的是，从吉奥维纳兹到第13位的佩雷兹，单圈时间都在1分6.6秒，只有0.082秒的差距。在墨西哥人之后是塞巴斯蒂安·维特尔和乔治·拉塞尔。
迈凯伦没能在本阶段进入前十，排名最高的是丹尼尔·里卡多，但也只列第12位，而兰多·诺里斯仅仅处于第16名。
尼古拉斯·拉蒂菲排名倒数第四，比哈斯的米克·舒马赫快0.3秒不到。基米·莱科宁没有在本阶段出场，而是由阿尔法·罗密欧的替补车手罗伯特·库比卡驾驶赛车出场。波兰老将虽然落在舒马赫之后，但排在尼基塔·马兹平之前。俄罗斯车手比队友慢了0.6秒。
shares
comments
Load comments
斯蒂利亚大奖赛FP1：维斯塔潘轻松领先，加斯利第二
shares
comments
Trending
2021年6月16日
壳牌：塞恩斯问答时间
《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片
2023年F1工资帽新规详解
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻
Trending Today
Slide show
载入语音播放