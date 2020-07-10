Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹在斯蒂利亚大奖赛第一节自由练习中，以不到0.1秒的微弱优势领先红牛的马克斯·维斯塔潘，占据时间榜第一。
换上新鼻翼的维斯塔潘在第一轮单圈冲刺模拟时，带领队友亚历山大·阿尔本，为红牛在主场的又一个周末的第一个阶段里打头。从中性胎切换到软胎之后，荷兰人在第二轮跑出1分04.963秒。
但是上周末表现抢眼的佩雷兹，用相同配方的轮胎做出1分04.867秒，一举超过红牛对手坐上了本阶段的头把交椅。
上周日取得赛季开门红的瓦尔特利·博塔斯，在用中性胎的情况下，做出1分05.089秒，位列第三。而刘易斯·汉密尔顿以0.031秒之差紧随其后。
Racing Point 继续展现令人惊艳的表现。兰斯·斯特罗尔排名第五，虽然落后队友半秒钟，但是领先了阿尔本。
卡洛斯·塞恩斯是本阶段最快的迈凯伦车手，排在第七位，位于AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和雷诺的丹尼尔·里卡多之前。法拉利则只有塞巴斯蒂安·维特尔挤入前十。德国人一度在1号弯因为轮胎锁死而无法进弯，只能从巨大的缓冲区绕回赛道。
上一场比赛拿下第二名的查尔斯·莱克勒克洛在另一名AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特之后。而上周日首次登上F1领奖台的兰多·诺里斯，在本周末的第一节练习阶段落后队友0.3秒，列埃斯特班·奥康之后，居第14位。
第一个比赛周末表现不佳的阿尔法·罗密欧略有起色，至少由老将基米·莱科宁超过了哈斯和威廉姆斯，尽管哈斯的罗曼·格罗斯让只相差了千分之五秒。
首次在大奖赛周末出场的威廉姆斯替补车手杰克·埃肯发挥不俗，位列第17，排在顶替安东尼奥·吉奥维纳兹出场的阿尔法替补罗伯特·库比卡。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Sergio Perez
|Racing Point
|32
|1'04.867
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|31
|1'04.963
|0.096
|3
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|31
|1'05.089
|0.222
|4
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|29
|1'05.120
|0.253
|5
|Lance Stroll
|Racing Point
|36
|1'05.396
|0.529
|6
|Alex Albon
|Red Bull
|28
|1'05.483
|0.616
|7
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|40
|1'05.602
|0.735
|8
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|27
|1'05.698
|0.831
|9
|Daniel Ricciardo
|Renault
|31
|1'05.769
|0.902
|10
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|25
|1'05.770
|0.903
|11
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|28
|1'05.815
|0.948
|12
|Charles Leclerc
|Ferrari
|28
|1'05.837
|0.970
|13
|Esteban Ocon
|Renault
|35
|1'05.874
|1.007
|14
|Lando Norris
|McLaren
|25
|1'05.908
|1.041
|15
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|23
|1'06.441
|1.574
|16
|Romain Grosjean
|Haas
|31
|1'06.446
|1.579
|17
|Jack Aitken
|Williams
|35
|1'06.768
|1.901
|18
|Robert Kubica
|Alfa Romeo
|31
|1'06.797
|1.930
|19
|Nicholas Latifi
|Williams
|6
|1'09.598
|4.731
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|3
|VIEW FULL RESULTS
本阶段进行了将近30分钟时，本赛季唯一的新秀尼古拉斯·拉迪菲的威廉姆斯赛车因为变速箱问题，在赛道上停下了赛车。为了清理现场，赛会出示了红旗，但在耽误了4分钟后恢复。
另一位哈斯车手凯文·马格努森因为电池故障，没能在本阶段做出有效的单圈时间。
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|Series
|Formula 1
|Event
|斯蒂利亚大奖赛
|Author
|Frankie Mao
斯蒂利亚大奖赛FP1：佩雷兹领跑，维斯塔潘紧随其后
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