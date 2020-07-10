斯蒂利亚大奖赛FP1：佩雷兹领跑，维斯塔潘紧随其后

换上新鼻翼的维斯塔潘在第一轮单圈冲刺模拟时，带领队友亚历山大·阿尔本，为红牛在主场的又一个周末的第一个阶段里打头。从中性胎切换到软胎之后，荷兰人在第二轮跑出1分04.963秒。

但是上周末表现抢眼的佩雷兹，用相同配方的轮胎做出1分04.867秒，一举超过红牛对手坐上了本阶段的头把交椅。

上周日取得赛季开门红的瓦尔特利·博塔斯，在用中性胎的情况下，做出1分05.089秒，位列第三。而刘易斯·汉密尔顿以0.031秒之差紧随其后。

Racing Point 继续展现令人惊艳的表现。兰斯·斯特罗尔排名第五，虽然落后队友半秒钟，但是领先了阿尔本。

卡洛斯·塞恩斯是本阶段最快的迈凯伦车手，排在第七位，位于AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和雷诺的丹尼尔·里卡多之前。法拉利则只有塞巴斯蒂安·维特尔挤入前十。德国人一度在1号弯因为轮胎锁死而无法进弯，只能从巨大的缓冲区绕回赛道。

上一场比赛拿下第二名的查尔斯·莱克勒克洛在另一名AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特之后。而上周日首次登上F1领奖台的兰多·诺里斯，在本周末的第一节练习阶段落后队友0.3秒，列埃斯特班·奥康之后，居第14位。

第一个比赛周末表现不佳的阿尔法·罗密欧略有起色，至少由老将基米·莱科宁超过了哈斯和威廉姆斯，尽管哈斯的罗曼·格罗斯让只相差了千分之五秒。

首次在大奖赛周末出场的威廉姆斯替补车手杰克·埃肯发挥不俗，位列第17，排在顶替安东尼奥·吉奥维纳兹出场的阿尔法替补罗伯特·库比卡。

本阶段进行了将近30分钟时，本赛季唯一的新秀尼古拉斯·拉迪菲的威廉姆斯赛车因为变速箱问题，在赛道上停下了赛车。为了清理现场，赛会出示了红旗，但在耽误了4分钟后恢复。

另一位哈斯车手凯文·马格努森因为电池故障，没能在本阶段做出有效的单圈时间。