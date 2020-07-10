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斯蒂利亚大奖赛FP1：佩雷兹领跑，维斯塔潘紧随其后

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斯蒂利亚大奖赛FP1：佩雷兹领跑，维斯塔潘紧随其后
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2020年7月10日 上午10:46

Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹在斯蒂利亚大奖赛第一节自由练习中，以不到0.1秒的微弱优势领先红牛的马克斯·维斯塔潘，占据时间榜第一。

换上新鼻翼的维斯塔潘在第一轮单圈冲刺模拟时，带领队友亚历山大·阿尔本，为红牛在主场的又一个周末的第一个阶段里打头。从中性胎切换到软胎之后，荷兰人在第二轮跑出1分04.963秒。

但是上周末表现抢眼的佩雷兹，用相同配方的轮胎做出1分04.867秒，一举超过红牛对手坐上了本阶段的头把交椅。

上周日取得赛季开门红的瓦尔特利·博塔斯，在用中性胎的情况下，做出1分05.089秒，位列第三。而刘易斯·汉密尔顿以0.031秒之差紧随其后。

Racing Point 继续展现令人惊艳的表现。兰斯·斯特罗尔排名第五，虽然落后队友半秒钟，但是领先了阿尔本。

卡洛斯·塞恩斯是本阶段最快的迈凯伦车手，排在第七位，位于AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和雷诺的丹尼尔·里卡多之前。法拉利则只有塞巴斯蒂安·维特尔挤入前十。德国人一度在1号弯因为轮胎锁死而无法进弯，只能从巨大的缓冲区绕回赛道。

上一场比赛拿下第二名的查尔斯·莱克勒克洛在另一名AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特之后。而上周日首次登上F1领奖台的兰多·诺里斯，在本周末的第一节练习阶段落后队友0.3秒，列埃斯特班·奥康之后，居第14位。

第一个比赛周末表现不佳的阿尔法·罗密欧略有起色，至少由老将基米·莱科宁超过了哈斯和威廉姆斯，尽管哈斯的罗曼·格罗斯让只相差了千分之五秒。

首次在大奖赛周末出场的威廉姆斯替补车手杰克·埃肯发挥不俗，位列第17，排在顶替安东尼奥·吉奥维纳兹出场的阿尔法替补罗伯特·库比卡。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Mexico Sergio Perez Racing Point 32 1'04.867  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 31 1'04.963 0.096
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes 31 1'05.089 0.222
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 29 1'05.120 0.253
5 Canada Lance Stroll Racing Point 36 1'05.396 0.529
6 Thailand Alex Albon Red Bull 28 1'05.483 0.616
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 40 1'05.602 0.735
8 France Pierre Gasly AlphaTauri 27 1'05.698 0.831
9 Australia Daniel Ricciardo Renault 31 1'05.769 0.902
10 Germany Sebastian Vettel Ferrari 25 1'05.770 0.903
11 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 28 1'05.815 0.948
12 Monaco Charles Leclerc Ferrari 28 1'05.837 0.970
13 France Esteban Ocon Renault 35 1'05.874 1.007
14 United Kingdom Lando Norris McLaren 25 1'05.908 1.041
15 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 23 1'06.441 1.574
16 France Romain Grosjean Haas 31 1'06.446 1.579
17 United Kingdom Jack Aitken Williams 35 1'06.768 1.901
18 Poland Robert Kubica Alfa Romeo 31 1'06.797 1.930
19 Canada Nicholas Latifi Williams 6 1'09.598 4.731
20 Denmark Kevin Magnussen Haas 3    
VIEW FULL RESULTS
 

本阶段进行了将近30分钟时，本赛季唯一的新秀尼古拉斯·拉迪菲的威廉姆斯赛车因为变速箱问题，在赛道上停下了赛车。为了清理现场，赛会出示了红旗，但在耽误了4分钟后恢复。

另一位哈斯车手凯文·马格努森因为电池故障，没能在本阶段做出有效的单圈时间。

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Author Frankie Mao

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