斯蒂利亚大奖赛：维斯塔潘收获统治级胜利
马克斯·维斯塔潘在施蒂利亚大奖赛中，以不可动摇的优势击败刘易斯·汉密尔顿，收获了本赛季个人第四场胜利。
杆位发车的维斯塔潘启动迅速，牢牢地守在发车非常好的汉密尔顿身前，而且很快就建立了离开DRS区域的优势。反观汉密尔顿则从一开始报告前轮胎感觉不好。
此后的比赛里，汉密尔顿始终无法缩小与维斯塔潘的差距。荷兰人向在比赛进入中段时向红牛报告感觉他的线控刹车有些问题，而车队告诉他远离10号弯的路肩。
然而，汉密尔顿并没有得到任何优势，反而告诉他的梅赛德斯工程师动力单元在失速。最终，维斯塔潘没有受到真正的威胁，第二次在红牛环赢得胜利，也实现了本赛季及个人F1生涯第个二连胜。
在博塔斯受罚之后从第三位发车的兰多·诺里斯，虽然能在比赛开始后守住位置，但是坚持了10圈以后，连续被塞尔吉奥·佩雷兹和瓦尔特利·博塔斯超过。墨西哥人原本非常有希望至少登上领奖台，但是在计划内的进站时，左后轮更换出现了问题，花去了4.8秒。这让在他之后一圈进站的博塔斯前进了一个名次。
虽然佩雷兹奋力追击博塔斯，一度把差距缩小到1秒出头，但是没有更好的机会。红牛大胆地让他第二次进站，换上一套全新的中性胎后重新发起追击，尽管这让他落后了20秒。墨西哥人很快利用轮胎优势做出全场最快单圈时间，在试图抢下最快圈所对应额外一分的同时，随后向博塔斯发起猛追。
还剩最后2圈时，汉密尔顿进站换上软胎，并且在最后一圈锁定了最快单圈，为自己多拿到一分。而在英国人进站后，维斯塔潘最终以领先35.7秒率先完成比赛——他甚至在冲线时几乎停下，创造了红牛环回归F1赛历后，比赛赢家拥有最大的优势。
与此同时，佩雷兹在最后一圈终于追上了博塔斯，但是芬兰人奋力抵挡，最终以0.5秒的微弱间距把红牛赛车挡在身后，为梅赛德斯拿到了双领奖台成绩。
对于诺里斯而言，尽管无缘前三名，但领先余下的赛车绰绰有余，以第五名完成了比赛，没有给其他中游集团的对手任何机会。
从第13位发车的卡洛斯·塞恩斯采用了延长第一阶段的策略，起到了非常好的效果，帮助提升了7个名次。相比之下，他的队友查尔斯·莱克勒克在第一圈鼻翼损坏的情况下上演了一场大反击。
摩纳哥人在第一圈鼻翼擦到了皮埃尔·加斯利的后轮，不得不立即进站。而法国人在做后轮爆胎后，又卷入了与其他几辆赛车的事件，导致尾翼受损。虽然得以驶回维修区，但只能退出比赛。
虽然从一开始就受挫，但是莱克勒克一路猛追，并在第37圈换上中性胎后，强势地冲入积分区，最后获得了第七名。
兰斯·斯特罗尔为阿斯顿·马丁带回4个积分，而费尔南多·阿隆索为Alpine添加了2分。积分区的最后一个位置被AlphaTauri的角田裕毅拿到。日本新秀在排位赛后，因为被判定阻挡了博塔斯，被罚退后三位，从第11位开始比赛。在加斯利退赛之后，角田表现稳定，为车队带回了积分。
基米·莱科宁和塞巴斯蒂安·维特尔则与积分区擦肩而过。芬兰人是全场唯一用硬胎开始比赛的车手，但仍然以2.4秒之差无缘积分区。
虽然同样晚进站，但是丹尼尔·里卡多在奥地利的第一个周末，从周六开始就突然丢失了良好的速度，而且在比赛中还一度感到赛车动力不足，只能接受第13名的结果。
整个周末对赛车感觉不佳的埃斯特班·奥康以第14名完赛，领先另一位阿尔法·罗密欧车手安东尼奥·吉奥维纳兹。
哈斯新秀米克·舒马赫则在第一圈的混乱过后，在自己的战斗中击败了威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲和队友尼基塔·马兹平。
得益于角田的受罚，乔治·拉塞尔从第10位发车后，直到第25圈进站一直处于积分区的行列，并且一度距离身前的阿隆索只有0.6秒。然而因为赛车过热，而不得不退后。自那之后，英国小将的运气急转直下，进站时有前轮出现了严重问题。而他最终成为第二位退赛的车手。
本场过后，维斯塔潘在取得个人第14场大奖赛胜利的同时，把对于汉密尔顿的积分优势扩大为18分。梅赛德斯岁虽然在制造商年度积分榜上仅可能止住了损失，落后红牛40分，但在混合动力时代里第一连续四场不胜。
|Cla
|#
|Driver
|Chassis
|Engine
|Laps
|Time
|Gap
|Interval
|km/h
|Pits
|Retirement
|Points
|1
|33
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|71
|1:22'18.925
|223.373
|1
|25
|2
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|71
|1:22'54.668
|35.743
|35.743
|221.769
|2
|19
|3
|77
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|71
|1:23'05.832
|46.907
|11.164
|221.272
|1
|15
|4
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|Honda
|71
|1:23'06.359
|47.434
|0.527
|221.249
|2
|12
|5
|4
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|70
|1:22'24.281
|1 Lap
|1 Lap
|219.987
|1
|10
|6
|55
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|Ferrari
|70
|1:22'31.243
|1 Lap
|6.962
|219.678
|1
|8
|7
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|70
|1:22'43.757
|1 Lap
|12.514
|219.124
|2
|6
|8
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|70
|1:22'59.121
|1 Lap
|15.364
|218.448
|1
|4
|9
|14
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|70
|1:23'00.099
|1 Lap
|0.978
|218.405
|1
|2
|10
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda
|70
|1:23'00.774
|1 Lap
|0.675
|218.376
|1
|1
|11
|7
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|70
|1:23'03.208
|1 Lap
|2.434
|218.269
|1
|12
|5
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|70
|1:23'08.210
|1 Lap
|5.002
|218.050
|1
|13
|3
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|70
|1:23'09.506
|1 Lap
|1.296
|217.994
|1
|14
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|70
|1:23'10.959
|1 Lap
|1.453
|217.930
|1
|15
|99
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|70
|1:23'17.947
|1 Lap
|6.988
|217.625
|1
|16
|47
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|69
|1:23'01.861
|2 Laps
|1 Lap
|215.208
|1
|17
|6
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|68
|1:22'22.430
|3 Laps
|1 Lap
|213.780
|2
|18
|9
|Nikita Mazepin
|Haas
|Ferrari
|68
|1:22'30.819
|3 Laps
|8.389
|213.417
|1
|dnf
|63
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|36
|44'25.454
|35 Laps
|32 Laps
|209.780
|3
|Retirement
|dnf
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|1
|2'03.661
|70 Laps
|35 Laps
|122.036
|1
|Collision