斯蒂利亚大奖赛：维斯塔潘收获统治级胜利

杆位发车的维斯塔潘启动迅速，牢牢地守在发车非常好的汉密尔顿身前，而且很快就建立了离开DRS区域的优势。反观汉密尔顿则从一开始报告前轮胎感觉不好。

此后的比赛里，汉密尔顿始终无法缩小与维斯塔潘的差距。荷兰人向在比赛进入中段时向红牛报告感觉他的线控刹车有些问题，而车队告诉他远离10号弯的路肩。

然而，汉密尔顿并没有得到任何优势，反而告诉他的梅赛德斯工程师动力单元在失速。最终，维斯塔潘没有受到真正的威胁，第二次在红牛环赢得胜利，也实现了本赛季及个人F1生涯第个二连胜。

在博塔斯受罚之后从第三位发车的兰多·诺里斯，虽然能在比赛开始后守住位置，但是坚持了10圈以后，连续被塞尔吉奥·佩雷兹和瓦尔特利·博塔斯超过。墨西哥人原本非常有希望至少登上领奖台，但是在计划内的进站时，左后轮更换出现了问题，花去了4.8秒。这让在他之后一圈进站的博塔斯前进了一个名次。

虽然佩雷兹奋力追击博塔斯，一度把差距缩小到1秒出头，但是没有更好的机会。红牛大胆地让他第二次进站，换上一套全新的中性胎后重新发起追击，尽管这让他落后了20秒。墨西哥人很快利用轮胎优势做出全场最快单圈时间，在试图抢下最快圈所对应额外一分的同时，随后向博塔斯发起猛追。

还剩最后2圈时，汉密尔顿进站换上软胎，并且在最后一圈锁定了最快单圈，为自己多拿到一分。而在英国人进站后，维斯塔潘最终以领先35.7秒率先完成比赛——他甚至在冲线时几乎停下，创造了红牛环回归F1赛历后，比赛赢家拥有最大的优势。

与此同时，佩雷兹在最后一圈终于追上了博塔斯，但是芬兰人奋力抵挡，最终以0.5秒的微弱间距把红牛赛车挡在身后，为梅赛德斯拿到了双领奖台成绩。

对于诺里斯而言，尽管无缘前三名，但领先余下的赛车绰绰有余，以第五名完成了比赛，没有给其他中游集团的对手任何机会。

从第13位发车的卡洛斯·塞恩斯采用了延长第一阶段的策略，起到了非常好的效果，帮助提升了7个名次。相比之下，他的队友查尔斯·莱克勒克在第一圈鼻翼损坏的情况下上演了一场大反击。

摩纳哥人在第一圈鼻翼擦到了皮埃尔·加斯利的后轮，不得不立即进站。而法国人在做后轮爆胎后，又卷入了与其他几辆赛车的事件，导致尾翼受损。虽然得以驶回维修区，但只能退出比赛。

虽然从一开始就受挫，但是莱克勒克一路猛追，并在第37圈换上中性胎后，强势地冲入积分区，最后获得了第七名。

兰斯·斯特罗尔为阿斯顿·马丁带回4个积分，而费尔南多·阿隆索为Alpine添加了2分。积分区的最后一个位置被AlphaTauri的角田裕毅拿到。日本新秀在排位赛后，因为被判定阻挡了博塔斯，被罚退后三位，从第11位开始比赛。在加斯利退赛之后，角田表现稳定，为车队带回了积分。

基米·莱科宁和塞巴斯蒂安·维特尔则与积分区擦肩而过。芬兰人是全场唯一用硬胎开始比赛的车手，但仍然以2.4秒之差无缘积分区。

虽然同样晚进站，但是丹尼尔·里卡多在奥地利的第一个周末，从周六开始就突然丢失了良好的速度，而且在比赛中还一度感到赛车动力不足，只能接受第13名的结果。

整个周末对赛车感觉不佳的埃斯特班·奥康以第14名完赛，领先另一位阿尔法·罗密欧车手安东尼奥·吉奥维纳兹。

哈斯新秀米克·舒马赫则在第一圈的混乱过后，在自己的战斗中击败了威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲和队友尼基塔·马兹平。

得益于角田的受罚，乔治·拉塞尔从第10位发车后，直到第25圈进站一直处于积分区的行列，并且一度距离身前的阿隆索只有0.6秒。然而因为赛车过热，而不得不退后。自那之后，英国小将的运气急转直下，进站时有前轮出现了严重问题。而他最终成为第二位退赛的车手。

本场过后，维斯塔潘在取得个人第14场大奖赛胜利的同时，把对于汉密尔顿的积分优势扩大为18分。梅赛德斯岁虽然在制造商年度积分榜上仅可能止住了损失，落后红牛40分，但在混合动力时代里第一连续四场不胜。