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斯蒂利亚大奖赛：汉密尔顿轻松获得赛季首胜，法拉利再遭噩梦

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斯蒂利亚大奖赛：汉密尔顿轻松获得赛季首胜，法拉利再遭噩梦
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2020年7月12日 下午3:02

刘易斯·汉密尔顿在斯蒂利亚大奖赛中坚不可摧，实现2020赛季首场胜利，而两位法拉利车手在开场圈相撞后双双退赛。

比赛开始才来到3号弯，查尔斯·莱克勒克试图从内线提升位置，却直接撞到左手边无路可走的队友塞巴斯蒂安·维特尔。德国人整个尾翼被撞落，最终两辆法拉利赛车一起退出了比赛。

法拉利的事故导致安全车在第一圈就出动，并且带跑了三圈。当比赛重新开始后，杆位出发的汉密尔顿立即甩开红牛车手马克斯·维斯塔潘，同时瓦尔特利·博塔斯超过迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯后，上升到第三。

红牛在第24圈先让维斯塔潘进站，但是没有对梅赛德斯构成威胁。两辆梅赛德斯赛车换上中性胎后，依然是汉密尔顿领先，而博塔斯则向第二位的荷兰人发起追击。

汉密尔顿在半程过后牢牢控制着比赛的节奏，最终以13秒的优势，拿下本赛季个人的第一场胜利。这是他自2016年后第一次在红牛环获胜，同时也把个人总胜利场数累计到85个。

博塔斯在还剩6圈时追到了维斯塔潘身后，在经过一番激烈的攻防之后，在第66圈来到后直道上完成了致命的超越。芬兰人获得第二名，也让梅赛德斯在2020赛季第一次包揽前二名。

前三名自成一个集团，甩开了余下赛车半分钟。亚历山大·阿尔本以稳定地表现，在最后时刻顶住Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹施加的压力，为红牛在出场增添了一个第四名。

雨地排位赛中成绩不佳的佩雷兹，在从第17位发车的情况下，一路猛追到积分区。他在连续战胜直接竞争对手迈凯伦的车手后，在最后三圈追到了阿尔本身后。但是，战斗中鼻翼受损，让他在最后两圈不得不减慢速度。

没想到最后一圈又成为“兰多·诺里斯时刻”，英国人先是趁着兰斯·斯特罗尔和丹尼尔·里卡多交战的机会一石二鸟，又在10号弯超过踉跄的佩雷兹，拿下第六名。

佩雷兹、斯特罗尔和里卡多的三辆赛车几乎并排冲过终点线，但墨西哥人以“指间般”的极微弱优势拿到第六名，里卡多则相差了0.1秒，屈居第八。但是，斯特罗尔与里卡多的战斗受到了赛会干事的调查。

第九和第十名由卡洛斯·塞恩斯和丹尼尔·科维亚特拿到。西班牙人在第68圈做出了全场最快单圈1分05.619秒，获得对应的额外积分。

基米·莱科宁在发车阶段遇到问题的情况下，凭借着第48圈对哈斯车手凯文·马格努森的精彩超车，以第11名完赛。丹麦人在被超之后一路紧追，但是仍落后阿尔法·罗密欧车手0.2秒。从维修区开始比赛的罗曼·格罗斯让相差队友0.5秒，位列第13名。

安东尼奥·吉奥维纳兹与皮埃尔·加斯利分列第14、15位。而两辆威廉姆斯则落后获胜的汉密尔顿两圈完赛。

第11位发车的威廉姆斯车手乔治·拉塞尔原本在法拉利撞车事故后进入了积分区，却在比赛重新开始后冲出了赛道，落到最后一位。不过，英国人在比赛中超过了新人队友尼古拉斯·拉蒂菲。

除了法拉利的两位车手之外，雷诺的埃斯特班·奥康成为唯一退赛的车手。法国人在第17圈挫败了队友里卡多的超车企图，但是在8圈后因为疑似冷却系统问题而直接回到维修区退赛。

Cla   # Driver Chassis Engine Laps Time Gap Interval km/h Pits Retirement Points
1   44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 71 1:22'50.683       1   25
2   77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 71 1:23'04.402 13.719 13.719   1   18
3   33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 71 1:23'24.381 33.698 19.979   2   15
4   23 Thailand Alex Albon Red Bull Honda 71 1:23'35.083 44.400 10.702   1   12
5   4 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 71 1:23'52.153 1'01.470 17.070   1   10
6   11 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 71 1:23'53.070 1'02.387 0.917   1   8
7   18 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 71 1:23'53.136 1'02.453 0.066   1   6
8   3 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 71 1:23'53.274 1'02.591 0.138   1   4
9   55 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 70 1 lap       2   3
10   26 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 70 1 lap       1   1
11   7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 70 1 lap       1    
12   20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 70 1 lap       1    
13   8 France Romain Grosjean Haas Ferrari 70 1 lap       1    
14   99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 70 1 lap       1    
15   10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 70 1 lap       2    
16   63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 69 2 laps       1    
17   6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 69 2 laps       1    
  dnf 31 France Esteban Ocon Renault Renault 25         1 Retirement  
  dnf 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 4         2 Collision  
  dnf 5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1         1 Collision
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Author Frankie Mao

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