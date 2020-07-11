斯蒂利亚大奖赛排位赛：汉密尔顿雨中击败维斯塔潘摘下杆位，莱克勒克无缘前十

刘易斯·汉密尔顿在因大雨推迟开始的排位赛雨战中战胜马克斯·维斯塔潘，将在斯蒂利亚大奖赛中本赛季第一次从杆位起步。
由于大雨，Q1推迟了45分钟才开始。绿灯一亮起，所有赛车都用全雨胎出场。眼看随着赛车不断行径，渐渐出现了一条不错的赛车线，但是从Q2最后几分钟开始，雨势再次加大。
曾经两次在红牛环拿到杆位的汉密尔顿与2017和2018年奥地利大奖赛胜利得主维斯塔潘，在雨地上互相对飙单圈时间。
汉密尔顿率先把标杆提升到1分19秒，给维斯塔潘带去压力。荷兰人在最后一个计时圈有望刷新个人时间的情况下，在通过9-10号弯时失去控制，虽然避免了撞墙，但也输掉了杆位争夺。
英国人在最后一圈把标杆进一步提高了0.4秒，把本场的杆位圈时间定格在1分19.273秒，拿下自己在2020赛季的第一个杆位。
在雨地上赛车表现不俗的迈凯伦，由卡洛斯·塞恩斯以0.03秒击败了瓦尔特利·博塔斯。俩人将分享第二排的发车位置。
在年轻人的较量中，今年重返赛道的埃斯特班·奥康领先了迈凯伦的兰多·诺里斯、红牛的亚历山大·阿尔本和AlphaTauri的皮埃尔·加斯利，为雷诺拿到第五名的发车位置。而由于诺里斯被罚退后三位起步，两位红牛旗下车手将前进一个发车顺位。
在第二节自由练习中撞车的丹尼尔·里卡多虽然膝盖擦伤，但是获得医生准许参赛。澳大利亚人排名第九，落后身前的加斯利0.164秒。
塞巴斯蒂安·维特尔驾驶法拉利SF1000赛车艰难地闯入Q3，但是无法与其他赛车对抗，只能排在第十。
Q2最后时刻，两辆法拉利赛车处于及格线上下，但是俩人都没能提高个人时间。只是这一次，被挡在前十名争夺之外的是查尔斯·莱克勒克，他距离队友只有0.083秒。本赛季连续两场排位赛，法拉利均只有一辆赛车坚持到Q3。
乔治·拉塞尔在雨中上演了精彩的表现，帮助威廉姆斯自2018年巴西大奖赛后第一次进入Q2。而且，英国人只比莱克勒克慢了0.008秒，还领先了干地上十分有竞争力的Racing Point车手兰斯·斯特罗尔。
AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特和哈斯车队的凯文·马格努森在第二阶段过后遭到淘汰。
Q1还剩13秒时，安东尼奥·吉奥维纳兹在9号弯冲出了赛道，虽然引擎没有熄火，但是在有积水的赛道上过于危险，赛会出示了红旗，并且宣告了整个阶段提前结束。
虽然基米·莱科宁已经在此之前完成了一个计时圈，但是没能进步，以0.2秒之差无缘晋级。
当斯特罗尔凭借最后时刻的努力通过Q1考验时，本周末在干地上极具竞争力的塞尔吉奥·佩雷兹却没能晋级。
尼古拉斯·拉蒂菲的最后一次努力因为阿尔法·罗密欧赛车的事故而作罢，不过他的最终排名高于吉奥维纳兹。
哈斯车队的罗曼·格罗斯让在出场圈进行到4号弯冲出赛道后，因为疑似的冷却系统问题而没有再出场做计时圈，只能从最后一位发车。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Time
|Gap
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1'19.273
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|1'20.489
|1.216
|3
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|1'20.671
|1.398
|4
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|1'20.701
|1.428
|5
|Esteban Ocon
|Renault
|1'20.922
|1.649
|6
|Alex Albon
|Red Bull
|1'21.011
|1.738
|7
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|1'21.028
|1.755
|8
|Daniel Ricciardo
|Renault
|1'21.192
|1.919
|9
|Lando Norris
|McLaren
|1'20.925
|1.652
|10
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|1'21.651
|2.378
|11
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1'19.628
|0.355
|12
|George Russell
|Williams
|1'19.636
|0.363
|13
|Lance Stroll
|Racing Point
|1'19.645
|0.372
|14
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|1'19.717
|0.444
|15
|Kevin Magnussen
|Haas
|1'20.211
|0.938
|16
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|1'21.372
|2.099
|17
|Sergio Perez
|Racing Point
|1'21.607
|2.334
|18
|Nicholas Latifi
|Williams
|1'21.759
|2.486
|19
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|1'21.831
|2.558
|20
|Romain Grosjean
|Haas
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|Series
|Formula 1
|Event
|斯蒂利亚大奖赛
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|Author
|Frankie Mao