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斯蒂利亚大奖赛排位赛：汉密尔顿雨中击败维斯塔潘摘下杆位，莱克勒克无缘前十

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斯蒂利亚大奖赛排位赛：汉密尔顿雨中击败维斯塔潘摘下杆位，莱克勒克无缘前十
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2020年7月11日 下午3:08

刘易斯·汉密尔顿在因大雨推迟开始的排位赛雨战中战胜马克斯·维斯塔潘，将在斯蒂利亚大奖赛中本赛季第一次从杆位起步。

由于大雨，Q1推迟了45分钟才开始。绿灯一亮起，所有赛车都用全雨胎出场。眼看随着赛车不断行径，渐渐出现了一条不错的赛车线，但是从Q2最后几分钟开始，雨势再次加大。

曾经两次在红牛环拿到杆位的汉密尔顿与2017和2018年奥地利大奖赛胜利得主维斯塔潘，在雨地上互相对飙单圈时间。

汉密尔顿率先把标杆提升到1分19秒，给维斯塔潘带去压力。荷兰人在最后一个计时圈有望刷新个人时间的情况下，在通过9-10号弯时失去控制，虽然避免了撞墙，但也输掉了杆位争夺。

英国人在最后一圈把标杆进一步提高了0.4秒，把本场的杆位圈时间定格在1分19.273秒，拿下自己在2020赛季的第一个杆位。

在雨地上赛车表现不俗的迈凯伦，由卡洛斯·塞恩斯以0.03秒击败了瓦尔特利·博塔斯。俩人将分享第二排的发车位置。

在年轻人的较量中，今年重返赛道的埃斯特班·奥康领先了迈凯伦的兰多·诺里斯、红牛的亚历山大·阿尔本和AlphaTauri的皮埃尔·加斯利，为雷诺拿到第五名的发车位置。而由于诺里斯被罚退后三位起步，两位红牛旗下车手将前进一个发车顺位。

在第二节自由练习中撞车的丹尼尔·里卡多虽然膝盖擦伤，但是获得医生准许参赛。澳大利亚人排名第九，落后身前的加斯利0.164秒。

塞巴斯蒂安·维特尔驾驶法拉利SF1000赛车艰难地闯入Q3，但是无法与其他赛车对抗，只能排在第十。

Q2最后时刻，两辆法拉利赛车处于及格线上下，但是俩人都没能提高个人时间。只是这一次，被挡在前十名争夺之外的是查尔斯·莱克勒克，他距离队友只有0.083秒。本赛季连续两场排位赛，法拉利均只有一辆赛车坚持到Q3。

乔治·拉塞尔在雨中上演了精彩的表现，帮助威廉姆斯自2018年巴西大奖赛后第一次进入Q2。而且，英国人只比莱克勒克慢了0.008秒，还领先了干地上十分有竞争力的Racing Point车手兰斯·斯特罗尔。

AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特和哈斯车队的凯文·马格努森在第二阶段过后遭到淘汰。

Q1还剩13秒时，安东尼奥·吉奥维纳兹在9号弯冲出了赛道，虽然引擎没有熄火，但是在有积水的赛道上过于危险，赛会出示了红旗，并且宣告了整个阶段提前结束。

虽然基米·莱科宁已经在此之前完成了一个计时圈，但是没能进步，以0.2秒之差无缘晋级。

当斯特罗尔凭借最后时刻的努力通过Q1考验时，本周末在干地上极具竞争力的塞尔吉奥·佩雷兹却没能晋级。

尼古拉斯·拉蒂菲的最后一次努力因为阿尔法·罗密欧赛车的事故而作罢，不过他的最终排名高于吉奥维纳兹。

哈斯车队的罗曼·格罗斯让在出场圈进行到4号弯冲出赛道后，因为疑似的冷却系统问题而没有再出场做计时圈，只能从最后一位发车。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'19.273  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'20.489 1.216
3 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 1'20.671 1.398
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'20.701 1.428
5 France Esteban Ocon Renault 1'20.922 1.649
6 Thailand Alex Albon Red Bull 1'21.011 1.738
7 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'21.028 1.755
8 Australia Daniel Ricciardo Renault 1'21.192 1.919
9 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'20.925 1.652
10 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1'21.651 2.378
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'19.628 0.355
12 United Kingdom George Russell Williams 1'19.636 0.363
13 Canada Lance Stroll Racing Point 1'19.645 0.372
14 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 1'19.717 0.444
15 Denmark Kevin Magnussen Haas 1'20.211 0.938
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'21.372 2.099
17 Mexico Sergio Perez Racing Point 1'21.607 2.334
18 Canada Nicholas Latifi Williams 1'21.759 2.486
19 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'21.831 2.558
20 France Romain Grosjean Haas    
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