斯蒂利亚大奖赛排位赛：汉密尔顿雨中击败维斯塔潘摘下杆位，莱克勒克无缘前十

由于大雨，Q1推迟了45分钟才开始。绿灯一亮起，所有赛车都用全雨胎出场。眼看随着赛车不断行径，渐渐出现了一条不错的赛车线，但是从Q2最后几分钟开始，雨势再次加大。

曾经两次在红牛环拿到杆位的汉密尔顿与2017和2018年奥地利大奖赛胜利得主维斯塔潘，在雨地上互相对飙单圈时间。

汉密尔顿率先把标杆提升到1分19秒，给维斯塔潘带去压力。荷兰人在最后一个计时圈有望刷新个人时间的情况下，在通过9-10号弯时失去控制，虽然避免了撞墙，但也输掉了杆位争夺。

英国人在最后一圈把标杆进一步提高了0.4秒，把本场的杆位圈时间定格在1分19.273秒，拿下自己在2020赛季的第一个杆位。

在雨地上赛车表现不俗的迈凯伦，由卡洛斯·塞恩斯以0.03秒击败了瓦尔特利·博塔斯。俩人将分享第二排的发车位置。

在年轻人的较量中，今年重返赛道的埃斯特班·奥康领先了迈凯伦的兰多·诺里斯、红牛的亚历山大·阿尔本和AlphaTauri的皮埃尔·加斯利，为雷诺拿到第五名的发车位置。而由于诺里斯被罚退后三位起步，两位红牛旗下车手将前进一个发车顺位。

在第二节自由练习中撞车的丹尼尔·里卡多虽然膝盖擦伤，但是获得医生准许参赛。澳大利亚人排名第九，落后身前的加斯利0.164秒。

塞巴斯蒂安·维特尔驾驶法拉利SF1000赛车艰难地闯入Q3，但是无法与其他赛车对抗，只能排在第十。

Q2最后时刻，两辆法拉利赛车处于及格线上下，但是俩人都没能提高个人时间。只是这一次，被挡在前十名争夺之外的是查尔斯·莱克勒克，他距离队友只有0.083秒。本赛季连续两场排位赛，法拉利均只有一辆赛车坚持到Q3。

乔治·拉塞尔在雨中上演了精彩的表现，帮助威廉姆斯自2018年巴西大奖赛后第一次进入Q2。而且，英国人只比莱克勒克慢了0.008秒，还领先了干地上十分有竞争力的Racing Point车手兰斯·斯特罗尔。

AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特和哈斯车队的凯文·马格努森在第二阶段过后遭到淘汰。

Q1还剩13秒时，安东尼奥·吉奥维纳兹在9号弯冲出了赛道，虽然引擎没有熄火，但是在有积水的赛道上过于危险，赛会出示了红旗，并且宣告了整个阶段提前结束。

虽然基米·莱科宁已经在此之前完成了一个计时圈，但是没能进步，以0.2秒之差无缘晋级。

当斯特罗尔凭借最后时刻的努力通过Q1考验时，本周末在干地上极具竞争力的塞尔吉奥·佩雷兹却没能晋级。

尼古拉斯·拉蒂菲的最后一次努力因为阿尔法·罗密欧赛车的事故而作罢，不过他的最终排名高于吉奥维纳兹。

哈斯车队的罗曼·格罗斯让在出场圈进行到4号弯冲出赛道后，因为疑似的冷却系统问题而没有再出场做计时圈，只能从最后一位发车。