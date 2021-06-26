斯蒂利亚大奖赛排位赛：维斯塔潘击败梅赛德斯双雄，强势摘下杆位

汉密尔顿在Q3里第一个出场做出第一个计时圈1分4.067秒，只是不够快。维斯塔潘以1分3.841秒轻松地上升到第一。英国人紧接着再做一圈，但仍然落后。

进入最后三分钟，两辆梅赛德斯赛车再次出击。汉密尔顿在第一计时段已经落后，而在出9号弯时走线过大无缘挑战维斯塔潘。此时，在他身后冲线的博塔斯则提高了个人时间，上升到第二名。但是由于他身背退后三位的罚单，汉密尔顿还是将从第一排发车。

在梅赛德斯对手都没能构成威胁的情况下，维斯塔潘第二圈虽然没有提高，但是也比梅赛德斯车手快，连续两场拿下两个杆位的同时，也获得本赛季第三个——同时也是职业生涯第六个。而这也是红牛在主场赛道的第一个杆位。

迈凯伦的兰多·诺里斯以0.048秒击败了红牛的塞尔吉奥·佩雷兹，并且将因为博塔斯的后腿，前进一位到第三发车。不过，墨西哥人也将升到第二排发车。

博塔斯退后三位，将在第三排与AlphaTauri的皮埃尔·加斯利同排开始比赛。法国人领先法拉利的查尔斯·莱克勒克，获得第六名。日本新秀角田裕毅从上一场撞车退赛的排位赛阴影中走出，不仅闯入Q3，而且获得第八名。

第五排则由Alpine的费尔纳多·阿隆索和阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔占据。

作为赛历上时间上最短的赛道，整体实力相当接近，意味着每一阶段没有人是绝对安全的。Q2的第一轮冲刺过后，前十名之间都在0.4秒以内。

最后一个计时圈，斯特罗尔、塞巴斯蒂安·维特尔、角田裕毅都因为在10号弯跑出赛道而被取消时间，卡洛斯·塞恩斯则因为9号弯违规也被删除时间。不过，对塞恩斯和维特尔来说，哪怕时间有效也不足以晋级。而斯特罗尔虽然没有进步，但在丹尼尔·里卡多没有提高太多之后，以第十名闯关成功。

本赛季成为Q2“常客”的威廉姆斯车手乔治·拉塞尔相差几个县0.008秒，成为他最接近Q3的一次。塞恩斯最终名列第12位，而里卡多只是排在维特尔身前。在德国人身后的则是阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹。

Q1最后2分钟时，除了当时排名前四的维斯塔潘、博塔斯、诺里斯和汉密尔顿之外，其他16位车手都在赛道上做时间。

最终，里卡多惊现地以第15名涉险过关。当拉塞尔延续了本赛季每个周六都闯入Q2的势头时，他的队友尼古拉斯·拉蒂菲相差澳大利亚人0.033秒，无缘进入第二阶段。

埃斯特班·奥康同样未能晋级，而且还落在拉蒂菲之后。与法国人一起淘汰的还有阿尔法·罗密欧老将基米·莱科宁，他比队友吉奥维纳兹在Q1里做出的时间慢了0.3秒之多。

本赛季不进行赛车研发升级的两辆哈斯赛车，不出意料地排名垫底。米克·舒马赫比他的队友尼基塔·马兹平稍快了0.151秒。