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Formula 1 / Styrian GP 排位赛报告

斯蒂利亚大奖赛排位赛：维斯塔潘击败梅赛德斯双雄，强势摘下杆位

马克斯·维斯塔潘在斯蒂利亚大奖赛排位赛中，以强势的速度击败梅赛德斯双雄，为红牛第一次在主场比赛拿到杆位。

斯蒂利亚大奖赛排位赛：维斯塔潘击败梅赛德斯双雄，强势摘下杆位

汉密尔顿在Q3里第一个出场做出第一个计时圈1分4.067秒，只是不够快。维斯塔潘以1分3.841秒轻松地上升到第一。英国人紧接着再做一圈，但仍然落后。

进入最后三分钟，两辆梅赛德斯赛车再次出击。汉密尔顿在第一计时段已经落后，而在出9号弯时走线过大无缘挑战维斯塔潘。此时，在他身后冲线的博塔斯则提高了个人时间，上升到第二名。但是由于他身背退后三位的罚单，汉密尔顿还是将从第一排发车。

在梅赛德斯对手都没能构成威胁的情况下，维斯塔潘第二圈虽然没有提高，但是也比梅赛德斯车手快，连续两场拿下两个杆位的同时，也获得本赛季第三个——同时也是职业生涯第六个。而这也是红牛在主场赛道的第一个杆位。

迈凯伦的兰多·诺里斯以0.048秒击败了红牛的塞尔吉奥·佩雷兹，并且将因为博塔斯的后腿，前进一位到第三发车。不过，墨西哥人也将升到第二排发车。

博塔斯退后三位，将在第三排与AlphaTauri的皮埃尔·加斯利同排开始比赛。法国人领先法拉利的查尔斯·莱克勒克，获得第六名。日本新秀角田裕毅从上一场撞车退赛的排位赛阴影中走出，不仅闯入Q3，而且获得第八名。

第五排则由Alpine的费尔纳多·阿隆索和阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔占据。

作为赛历上时间上最短的赛道，整体实力相当接近，意味着每一阶段没有人是绝对安全的。Q2的第一轮冲刺过后，前十名之间都在0.4秒以内。

最后一个计时圈，斯特罗尔、塞巴斯蒂安·维特尔、角田裕毅都因为在10号弯跑出赛道而被取消时间，卡洛斯·塞恩斯则因为9号弯违规也被删除时间。不过，对塞恩斯和维特尔来说，哪怕时间有效也不足以晋级。而斯特罗尔虽然没有进步，但在丹尼尔·里卡多没有提高太多之后，以第十名闯关成功。

本赛季成为Q2“常客”的威廉姆斯车手乔治·拉塞尔相差几个县0.008秒，成为他最接近Q3的一次。塞恩斯最终名列第12位，而里卡多只是排在维特尔身前。在德国人身后的则是阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹。

Q1最后2分钟时，除了当时排名前四的维斯塔潘、博塔斯、诺里斯和汉密尔顿之外，其他16位车手都在赛道上做时间。

最终，里卡多惊现地以第15名涉险过关。当拉塞尔延续了本赛季每个周六都闯入Q2的势头时，他的队友尼古拉斯·拉蒂菲相差澳大利亚人0.033秒，无缘进入第二阶段。

埃斯特班·奥康同样未能晋级，而且还落在拉蒂菲之后。与法国人一起淘汰的还有阿尔法·罗密欧老将基米·莱科宁，他比队友吉奥维纳兹在Q1里做出的时间慢了0.3秒之多。

本赛季不进行赛车研发升级的两辆哈斯赛车，不出意料地排名垫底。米克·舒马赫比他的队友尼基塔·马兹平稍快了0.151秒。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'03.841  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'04.067 0.226
3 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'04.120 0.279
4 Mexico Sergio Perez Red Bull 1'04.168 0.327
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'04.035 0.194
6 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'04.236 0.395
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'04.472 0.631
8 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 1'04.514 0.673
9 Spain Fernando Alonso Alpine 1'04.574 0.733
10 Canada Lance Stroll Aston Martin 1'04.708 0.867
11 United Kingdom George Russell Williams 1'04.671 0.830
12 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 1'04.800 0.959
13 Australia Daniel Ricciardo McLaren 1'04.808 0.967
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 1'04.875 1.034
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'04.913 1.072
16 Canada Nicholas Latifi Williams 1'05.175 1.334
17 France Esteban Ocon Alpine 1'05.217 1.376
18 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'05.429 1.588
19 Germany Mick Schumacher Haas 1'06.041 2.200
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas 1'06.192 2.351
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