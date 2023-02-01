斯特罗尔：阿隆索的咄咄逼人将促我进步

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在这位两届世界冠军漫长的职业生涯中，为了在赛道上取胜，阿隆索的争强好胜和义无反顾是出了名的。

虽然有些时候阿隆索的战术在他效力过的车队中引起过内部人事斗争问题，但是斯特罗尔表示，他很高兴有一个能够把自己推向极限的新队友。

当被Motorsport.com问及阿隆索到来的影响时，他说：“如果没人推动我，只是随便跑跑，那不好玩。”

“我认为你肯定想要一个发挥出最佳水平的队友。这意味着如果你表现得比他更好，那就真的拿出你的最佳水平了，反之亦然。”

“当你没有把最好的水平发挥出来，你不能懈怠放松。你必须更加努力。我想，最终这是你希望车队有的表现，车队也需要知道你们是否互相鞭笞，始终能把赛车和整体能力的全部表现出来。”

斯特罗尔说，在阿隆索来到阿斯顿·马丁之前，他并不了解这位新队友，但他非常喜欢与西班牙人一起工作。

“我们已经一起相处了一些时间，只是聊天或者车手巡游之类的场合，"斯特罗尔补充说，"他是一个好人、一个伟大的车手、一个天才。”

“当像他或者像塞巴（维特尔这样的车手来到车队，他们总会有不同的想法或以不同的方式驾驶，也许对赛车有不同的要求，这总是很有趣并且令人兴奋。听听那么有经验的人怎么评价赛车总是好事。因此我绝对期待他加入车队，期待与他合作。”

与维特尔共事的经验

Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

斯特罗尔在阿斯顿·马丁车队与维特尔共事了两个赛季，他说这次经历让他受益匪浅。

“我认为那是很好的经历，”斯特罗尔说，“他经验非常丰富，而且非常有才华，他可是四届冠军，这足够说明一切了。”

“这段经历真的非常有趣。我的意思是，他坐在车里就是竞争者，但我认为他推动我理解了不同的事情，比如如何对待周末，如何调整我的工作理念，并成为一名更好的赛车手。”

“在这方面，我仅仅是旁观他怎么做，就从他那里学到了很多。他也肯定促进了车队的进步，并带来了他在其他顶级车队的经验，比如法拉利和红牛。”

”我认为（这些经验）影响巨大。另外，撇开所有这些，他在赛道下是一个很酷的人，而且人超级好。这使得我们合作的两个赛季更加愉快。"

翻译/Chloe