斯特罗尔遭遇自行车事故，将错过F1巴林季前测试
兰斯·斯特罗尔因为训练时受伤，将错过2023赛季前在巴林举行的唯一一轮F1季前测试。
英国时间周一下午，阿斯顿·马丁突然发表声明称，斯特罗尔将缺席本周四至周六于巴林萨基尔赛道举行的季前测试，因为他在西班牙进行自行车训练时卷入了一场“不幸的事故”。
“兰斯·斯特罗尔在西班牙进行季前骑自行车训练时，卷入了一场小事故并且受伤，这将导致他错过在巴林进行的季前测试，”简短的声明中写到，“但预计兰斯将迅速恢复并重新承担驾驶职责。他重回驾驶舱的健康状况将每天接受评估，车队将在巴林大奖赛之前做最新的通报。车队希望兰斯快速康复，并期待他在车队中恢复一如既往的活力和责任感。”
斯特罗尔在上周三阿斯顿·马丁的拍摄日，在银石赛道首次感受了今年的AMR23赛车。加拿大人在声明中补充道：“我在为赛季做准备进行骑自行车训练时发生了一起不幸的事故。我决心重新回到赛车中，并对与车队一起的新赛季感到兴奋。我对尽快从这次挫折中卷土重来充满动力。”
由于今年的季前测试仍然只有三天，通常每支车队的两名车手将各自得到一半天的驾驶时间。阿斯顿·马丁可能在英国时间今天做出是否启用替补车手的决定。
在去年担任了两年替补车手的尼克·霍肯博格今年全职加入哈斯之后，阿斯顿·马丁为2023赛季配备了卫冕F2年度冠军费利佩·徳鲁戈维奇和卫冕电动方程式世界冠军斯托弗·范多恩作为替补车手。
就在本周一对外公布斯特罗尔的意外事故之前，阿斯顿·马丁与迈凯伦达成协议，后者可以在赛季前15场比赛里征召徳鲁戈维奇或范多恩，如果俩人在比赛周末承担替补角色。
值得一提的是，今年加入阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索曾在2021年回归F1之前的冬天，也在骑自行车训练时发生事故，当时不得不接受下颚矫正手术，直到去年冬天才摘除了钢板。
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