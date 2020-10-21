斯特罗尔透露曾感染新冠病毒，但已经恢复阴性

斯特罗尔在纽伯格林的周六，因为突感身体不适而缺席了剩余的比赛周末。结果Racing Point紧急征召了尼科·霍肯伯格参赛，而德国人在没有参加练习的情况下，虽然排位赛名列倒数第一，但是最终在比赛里以第八名完赛。

本周末，F1将首次在波尔蒂芒进行1996年以来的第一场葡萄牙大奖赛。斯特罗尔在个人社交媒体上披露，他在纽伯格林周末结束回家后接受了病毒检测，而且得到了阳性反应。

“我只想让每个人知道，近期我在艾菲尔大奖赛后接受新冠病毒检测得到了阳性结果。我现在感觉百分百良好，并且自那以后检测为阴性。

“向你补充一下情况：我在正常的赛前检测得到阴性结果后抵达纽伯格林。周六上午，我开始觉得不舒服，醒来后闹肚子。我遵守国际汽联的章程，在我的Motorhome里隔离，没有再进入过围场。

“我不能比赛，所以我在周日上午就飞回家了。因为我仍然感觉不适，所以我在周日晚上接受了一次新冠病毒检测。第二天得到了阳性的结果，所以接下来10天我留在家里自我隔离。幸运的是我的症状相当轻微。

“本周一我再次做了检测，而结果呈阴性。我感觉非常好，并且我对回到车队去葡萄牙比赛迫不及待。”

斯特罗尔成为第二名感染过新冠病毒的F1车手，而“第一人”正是他今年的Racing Point队友塞尔吉奥·佩雷兹。墨西哥人因此错过了在银石举行的英国大奖赛和70周年大奖赛。

Racing Point领队奥马尔·萨弗诺尔在纽伯格林接受采访时提及，当时斯特罗尔出现了腹泻，但是车队没有对其进行检测。而国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西在赛后面对媒体进行汇报时，否认国际汽联的防疫章程存在漏洞。

斯特罗尔是在纽伯格林比赛周的周二完成常规检测并且得到阴性结果，而他强制的后一次检测应该是周日。马西表示，在此期间是否接受额外的检测，“责任”于车手本人或其效力的车队。

值得一提的是，同一个周末，梅赛德斯在周三发现一名成员检测结果为阳性，随后立即全队在酒店休息，并且再次接受检测。结果又有一名成员得到阳性结果，另有一人检测结果不确定，而属于同一圈子的四名密切接触者则接受隔离。