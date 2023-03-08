斯特罗尔透露医生曾预测他只能等到澳大利亚复出参赛

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两个星期前，斯特罗尔在西班牙自行车训练时发生了一次意外，导致他受伤后错过了在巴林进行的季前测试。当时阿斯顿·马丁车队虽然派出卫冕F2年度冠军费利佩·徳鲁戈维奇承担了一部分测试驾车工作，但一直在评估加拿大车手的伤情，给予他所有赶上巴林揭幕战的可能性。

斯特罗尔在事故中遭遇了左手手腕骨裂、右手手腕骨折以及一个脚趾骨裂。著名的MotoGP医生哈维·米尔为斯特罗尔做了手术，在他受伤比较严重的有手腕植入了两枚钉子。

阿斯顿·马丁在上周四的媒体日上确认，斯特罗尔将参加本赛季的第一场比赛，尽管他对AMR23赛车的经验非常有限。来到巴林之后的斯特罗尔，两个手腕都明显贴着胶布，而且除了驾驶赛车之外，随处都穿着拖鞋。之后，加拿大人通过了国际汽联的体检，获准参加比赛的资格。

最终，本场AMR23赛车势头强劲的比赛里，当费尔南多·阿隆索第一次为阿斯顿·马丁参赛就强势登上领奖台时，斯特罗尔从第八位发车后，以第六名完赛，并且在比赛中完成了几次干净利落的超车。

赛后，斯特罗尔透露他的医生原先认为他可能要错过2023赛季前两场比赛。

“我的医疗团队太不可思议了。没有他（米尔），我现在不可能在这里，他真的难以置信，”阿斯顿·马丁车手向Motorsort.com表示。“我的整骨医生每天帮助我做10小时手腕恢复、治疗我的脚趾——对脚趾你没有太多可以做的——只能尽可能多做一点。有很多人在过去两周里帮助我，准确地说时整整14天。有医生说可能要等到澳大利亚（才能回归）。

斯特罗尔形容说巴林之前他度过了“人生最疯狂的两周”，而受伤后他感觉“整个世界在他面前崩塌”。本周二，他在社交媒体上公布了一段视频，记录了他受伤后在医院接受治疗及回家后进行恢复锻炼。

在受伤之前，斯特罗尔仅仅在阿斯顿·马丁的新赛季拍摄日在银石驾驶了几圈AMR23赛车。在巴林的自由练习里，画面显示他不得不在1号弯里调整手势才能打方向进弯。而57圈比赛进入最后20圈，他的赛车在向左急转的10号弯——需要几乎锁死方向盘——冲出过赛道。

斯特罗尔坦言，整个周末他处于布洛芬（止疼药）和肾上腺素的多重作用之下，而比赛尾声阶段伤痛成了对他“限制最大的因素”。但是考虑到受伤后的情况，他很高兴能够赶上了揭幕战。

“我很高兴取得第六名，考虑到过去两周里发生的一切。10天前我都不能移动，不能走路，双手不能动。我就像植物人，我当时觉得我现在没法站在这里。”

“继续复健。我现在已经12天恢复我的手腕，但每天我都感觉更好。我的右手手腕——我做了手术——感觉很健硕。左手手腕，我认为头发丝那样的骨裂只是需要时间愈合。所以会好起来的，我的脚趾也每天都在好转。“