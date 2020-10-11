斯特罗尔自俄罗斯后身体不适，但无新冠症状

斯特罗尔因为在周六上午突然生病，没能参加本次纽伯格林周末唯一能够进行的自由练习阶段。而他排位赛的工作，由收到紧急召唤的尼科·霍肯伯格接替，同时德国人将本赛季第三次代表Racing Point比赛。

本周末在纽伯格林出现了4例确诊病例，其中两例来自梅赛德斯，而德国车队至少总共有6人必须接受强制的隔离。在这样的情况下，斯特罗尔的病情引起了关注。

Racing Point车队负责人萨弗诺尔表示加拿大车手没有感染新冠病毒，但具体病因暂时未知。

“他从俄罗斯之后就感觉不好，自我们离开俄罗斯，他一直不舒服，“塞弗诺尔说道。

“我认为他可能有点感冒，起初我们认为我们需要让做病毒检测，我们检测了他多次，包括这场比赛之前的检测，但3-4次的结果都是阴性。”

“他没有典型的新冠肺炎的症状，他只是自己感觉不适。昨天晚上，他胃部不适，一直要去上厕所。

“他说‘我腹泻得很厉害，我频繁地要去厕所，不足够坐进赛车。所以我不知道他是吃了什么，还是得了胃病，或者其他原因。

“他说他没法出场。瞧，我们后面还有双连赛，他说他宁愿休息，为之后的两场做好准备。我们希望他会逐渐好转。”

萨弗诺尔表示，斯特罗尔最近一次接受病毒检测，就是前往德国之前的常规赛前检测，但结果同样为阴性。