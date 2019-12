斯特罗尔目标带领Racing Point成为F1“最优秀的车队之一”

59岁的斯特罗尔作为一名成功的服装产业商人,也是赛车运动的狂热爱好者。他本人拥有多辆名贵跑车以及赛车的收藏。而他的热情感染了儿子兰斯·斯特罗尔走上了职业赛车手之路并且进入了F1。2017年,年轻的加拿大车手在首秀赛季就登上过领奖台。

去年夏天,斯特罗尔联合其他多位投资者收购了被破产保护的印度力量,拯救了这支财政困难但已经在F1站稳脚跟的中游车队。如今作为车队的老板,他自然怀抱着自己的野心。

“短期,我们要保住现在的位置,”斯特罗尔对Formula1.com说,“中期,我们想试着为第三名而战,而不是第四名。长期,当所有的规则、改变发生,希望我们能够成为围场里最优秀的车队之一。”

在很多人看来,斯特罗尔此举是为儿子拥有一辆更好的赛车铺路。但实际上,对作为商人的他来说,F1东家自由传媒勾划的“2021蓝图”让他看到很好的商机,其中最重要的就是用来控制成本的“预算帽”和利益分配的调整。

Racing Point领队奥马尔·萨弗诺尔在2018赛季结束时提到,车队虽然在拥有新投资人后摆脱了财政困境,但是务必在今后保持他们的优点,那就是低投入、高产出所实现的效率。因此,斯特罗尔认为如果自由传媒对F1的改革计划能够从2021年起实施,只要车队继续保持自己的特色,就能够在成绩和商业两方面实现丰收。

“我从来没想过买一支F1车队,之所以让我和我的联合投资人感兴趣,是因为这是一支现象级的特殊车队。在这个竞争激烈得难以置信的环境里,2016和2017年获得第四名——我认为去年如果没有股份转让的打断,他们也应该获得第四名——本身表明了这些在这个非常特殊地方工作的员工的价值。”

“他们投入得比别人少且表现得更好。我把这视为一个商机,同时与F1的人沟通来理解他们对2021年起的规划,其中有类似‘预算帽’的概念以及对于小规模车队更好的利益分配。”

“对于像这样的公司来说,这会是很好的商业理念,这种模式发展的方向接近未来的走向。我已经关注这项运动30年了。现在只有10支车队,如果你看到营销权的价值,无论是NFL、英国橄榄球或者足球,像这样的资产价值,如果你花一些时间好好经营,会带来很好的回报。我认为对这支车队来说也是如此。“

Racing Point从2018年夏休期后开始参赛,但是因为车队参赛实体的变更,只能从零分开始计算年度积分。如果加上此前印度力量在上半赛季拿到的积分,车队全年总共获得111分,足够在制造商年度积分榜上排名第五,与第四名的雷诺只相差11分。

2019赛季,车队将以塞尔吉奥·佩雷兹搭档兰斯·斯特罗尔的阵容参赛。虽然当前FIA公布的参赛名单上车队以“Racing Point”报名,但可以理解的是斯特罗尔希望能在赛季开始前为车队更换识别度更高的名字,但是也取决于法律和技术上能否实现。

Chase Carey, Chairman, Formula One, Sean Bratches, Managing Director of Commercial Operations, Formula One Group, and Lawrence Stroll on the grid

Photo by: Steven Tee / LAT Images