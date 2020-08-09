斯特罗尔对四支上诉车队“不良体育精神”行为表示强烈愤慨

国际汽联在周五公布了赛会干事对雷诺抗议Racing Point赛车所用刹车导管事件的调查结果，裁定以银石为基地的车队的后刹车导管的“主要设计者是梅赛德斯”，因此判定其设计过程违反《竞赛规则》，扣除其今年制造商积分15分，并罚款40万欧元。

Racing Point决定对该裁定进行上诉，证明自己没有任何违规。而法拉利、迈凯伦、雷诺和威廉姆斯四支车队也向国际汽联递交了取同样的意图，试图加重对手受到的处罚。

70周年大奖赛进行之前，Racing Point老板斯特罗尔罕见地发表声明，称他的车队将坚决为自己辩护。这位加拿大人同时控诉法拉利、迈凯伦、雷诺和威廉姆斯企图落井下石的做法属于“不良的体育精神”。

“我通常不会公开演讲，但是对于我们做事不光彩或被作弊的暗示，尤其是来自竞争对手的评论，我感到非常生气，”斯特罗尔通过视频的方式发表声明。

“我此生从未对任何事情作弊。这些指控是完全不能接受的，而且是不正确的。我的诚信——和我的团队的诚信——毋庸置疑。Racing Point的每个人对国际汽联的裁决感到震惊和失望，并且坚决捍卫我们的清白。

“这个车队曾以不同的名字在F1比赛了三十余年，如今拥有500名员工。我们一直是制造商，并且将来也会如此。

“在过去的三十年中，这支球队一直是追赶者，依靠出色的团队与高出自己级别的对手较量。在2016至2018年之间，这支预算最少是赛道上第四名的车队，获得不少领奖台完赛成绩。

“结束托管之后，凭借着稳定性和新投资，这支车队的竞争力状态应该不会让人感到惊讶。车队终于可以发挥出潜力，并且因强势的表现而受到褒扬。”

斯特罗尔在声明中罗列了国际汽联裁决书中提及的五项“减罪因素”，包括刹车导管是在2020年才被添加到“列名部件”清单，以及确认Racing Point没有使用梅赛德斯在今年1月6日送达的相关部件以及获取额外信息的事实。

随后斯特罗尔表示，关于如何秉承遵守“规则的精神和意图”来处理刹车导管变成“列名部件”，国际汽联从未发出过具体的指导，也没做出过澄清。他指出，规则表明的是2019年以后不能分享或购买关于刹车导管设计的信息，因此在那之前了解到的信息“是你自己的信息”，而之后的事情“全都取决于你自己”。而他的车队就是这么做的。

加拿大人澄清说，“国际汽联没有提供任何关于非列名部件变为列名部件的指导，并且Racing Point于2020年3月收到了国际汽联关于我们在此事上遵从的书面确认。”

他接着说道：“本周我也很震惊地看到国际汽联引入了一项新的‘祖父条款’，这是以前根本不存在。

“除了Racing Point遵守技术规则这个明显的事实，我对雷诺、迈凯伦、法拉利和威廉姆斯利用这次机会提出上诉，并试图以此贬低我们的表现，让我大为震惊。他们试图玷污我们的名誉，而我不会袖手旁观，也不会接受。

“我打算采取一切必要的行动来证明我们的清白。我的团队不懈努力，以打造出我们在发车区的这辆有竞争力的赛车。我真心为看到我们竞争对手的不良体育精神感到难过。

“我明白，因为很多原因，国际汽联发现自己的处境是困难和复杂的，但我也尊重并欣赏他们试图为这项运动的最大利益找到解决方案所做的努力。”

在昨天呈送了打算上诉的意图之后，Racing Point和其他四支车队需要在96小时里递交正式的上诉材料。