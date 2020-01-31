斯特罗尔完成收购后，Racing Point将在2021年贴上“阿斯顿·马丁”标签

继周四晚阿斯顿·马丁召开董事会后，今天上午有消息证实，斯特罗尔牵头的财团已斥资1.82亿欧元收购了该公司16.7%的股份。

在周五上午提交给伦敦证券交易所的详细投资文件中，有一点被明确，即：阿斯顿·马丁“加强”参与F1赛事被视为至关重要。

文件称，作为协议的一部分，阿斯顿·马丁·拉贡达（Aston Martin Lagonda ）已经签署了一份具有法律约束力的协议。根据协议，从2021年开始，Racing Point F1车队将成为阿斯顿·马丁F1厂队。该协议的首期为10年，并且阿斯顿·马丁将获得该队的经济收益。

该协议将包括阿斯顿·马丁从2021年起担任四年的赞助商，之后则可以根据特定条件延长赞助期限。