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斯特罗尔完成收购后，Racing Point将在2021年贴上“阿斯顿·马丁”标签

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斯特罗尔完成收购后，Racing Point将在2021年贴上“阿斯顿·马丁”标签
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2020年1月31日 上午9:14

作为阿斯顿·马丁与劳伦斯·斯特罗尔所达成的全新投资协议的一部分，Racing Point车队将从2021年开始以英国制造商的名字名字所命名。

继周四晚阿斯顿·马丁召开董事会后，今天上午有消息证实，斯特罗尔牵头的财团已斥资1.82亿欧元收购了该公司16.7%的股份。

在周五上午提交给伦敦证券交易所的详细投资文件中，有一点被明确，即：阿斯顿·马丁“加强”参与F1赛事被视为至关重要。

文件称，作为协议的一部分，阿斯顿·马丁·拉贡达（Aston Martin Lagonda ）已经签署了一份具有法律约束力的协议。根据协议，从2021年开始，Racing Point F1车队将成为阿斯顿·马丁F1厂队。该协议的首期为10年，并且阿斯顿·马丁将获得该队的经济收益。

该协议将包括阿斯顿·马丁从2021年起担任四年的赞助商，之后则可以根据特定条件延长赞助期限。

Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR logo

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Photo by: Aston Martin Racing

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Series Formula 1
车队 Racing Point
Author Jonathan Noble

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