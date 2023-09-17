斯特罗尔因撞车“后遗症”退出新加坡大奖赛
阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔在周六的排位赛撞车事故后，将不会参加今晚的新加坡大奖赛正赛。
斯特罗尔在排位赛Q1结束阶段发生了一次严重撞车。他的赛车在高速通过最后一弯时控后直接撞上距离非常近的护墙，撞击力度之大，使得赛车几乎前部几乎全毁。加拿大人自己离开了赛车，并且在赛道医疗中心接受检查后获准离开。
但是周日新加坡时间下午3点30分，在距离正赛有4小时半时，阿斯顿·马丁发表声明称车队和车手联合决定，他不会在比赛中登场。
车队声明中写到：“兰斯在新加坡大奖赛排位赛中撞车后，兰斯和车队一起决定，他将不参加今晚的比赛。车队今天面临着严峻的赛车维修工作，兰斯在受到如此巨大的撞车后仍然感到疼痛。当前兰斯专注于在日本大奖赛之前完全康复。”
今年年初的季前测试之前，斯特罗尔在骑行训练时发生事故，导致他无法在巴林的测试里提前驾驶AMR23赛车。不过，经过专门帮助MotoGP车手的医生哈维尔·米尔的手术治疗，加拿大人奇迹般地在相隔几天的揭幕战里复出，并且取得第六名的成绩。
这是四年中斯特罗尔第二次遭遇重大撞车，前一次是2020年在穆杰罗高速撞墙。阿斯顿·马丁领队迈克·克拉克表示加拿大人仍然感到撞车的“后遗症”，因此车队需要帮助他能在下周末前往铃鹿比赛之前痊愈。
“在昨天的事故之后，兰斯终能够离开赛车，这让整个车队都松了一口气，”克拉克在车队声明中表示。“我们现在的首要任务是让他尽快完全康复。我们共同决定，他将缺席今晚的比赛，转而全力以赴在下周末的日本大奖赛中重返驾驶舱。”
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