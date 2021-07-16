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斯特罗尔：受人欺负无法把阿斯顿·马丁打造成F1冠军

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阿斯顿·马丁车队老板劳伦斯·斯特罗尔表示，他的车队将 "不惜一切代价 "来成为F1世界冠军。

这支位于银石的车队计划宣布更多新的高级技术人员任命，以支持其野心勃勃的扩张计划。

车队正在建设一座拥有最尖端技术的工厂，并且已经获得批准建造属于自己的风洞。

本周末，车队将在银石赛道参加主场比赛。赛前，斯特罗尔表示，他和车队不会他们的决心有任何疑虑，因为阿斯顿·马丁车队重返F1就是为了取得成功。

"如果总是受到欺负——我暂时想不出更好的词——我认为不论是赛车还是任何其他运动，你都都很难成功，”他说道。"我不知道我是否是搅局者，我只是在坚持我认为正确的东西。我还没有大手笔投入车，无法去争夺世界冠军。因此，显然在规则范围之内，我们要不惜一切代价区争冠。”

“作为一个光明正大的人，我认为我们所做的也是其他车队项做的，那就是试图建立一支梦幻的车队。有任何的不妥，我都会直接说出来。”

斯特罗尔表示车队新的工厂和风洞将在未来两年内完成，这将使阿斯顿·马丁比其他车队略胜一筹。

同时他很有信心，车队大张旗鼓的新成员招募项目正安计划进行，力求将人员规模将从500人扩充到800人。

"我们一直在努力招募高新技术人才，"他说。"这是为了提高车队内部技术和工程部门的实力和人员深度。如果不比其他F1车队更好，那么也不会处于下风。我们最近几乎每周都会放出新的招聘信息，广纳贤才。顺便说一下，本周我们将宣布另外一名高级成员从其他车队加入我们。"

尽管投入巨大，斯特罗尔也很现实地承认，阿斯顿·马丁仍然需要时间才能站在F1的顶峰。

"眼下的情况还不错，"他说。"正如大家都知道的，我们借用梅赛德斯的风洞，那可是最好的风洞之一。虽然不如拥有自己的风洞，但起码我们不会因为风洞设施落后而牺牲竞技状态。但我们自己的设施已经不够用了，为了容纳新员工，我们在基地周围搭建了很多临时设施。”

"我认为新的基地将在18-20个月内或明年年底完工。我们对任何事情都不会妥协。F1与其他业务一样，我认为不等上四五年，你没可能实现追逐胜利的计划。我认为实事求是地说，成功就是需要这些时间。”

翻译/Chloe

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