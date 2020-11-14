斯特罗尔保住土耳其杆位，诺里斯等多人受罚

遭到雨水侵袭的排位赛最后阶段，在稍稍改善的赛道条件下，斯特罗尔驾驶Racing Point赛车在最后一个计时圈里击败红牛的马克斯·维斯塔潘后获得了第一名。

但是，加拿大人在排位赛后受到了国际汽联赛会干事的传唤，因为他的最快圈涉嫌在7号弯里无视黄旗。当时，斯特罗尔的队友塞尔吉奥·佩雷兹在最后一圈里打转后停在7号弯外围，导致该路段出现了单黄旗。

不过经过调查取证，赛会干事确认斯特罗尔没有违反规则，因而他将保留杆位。裁决书中写道：“18号赛车接近因为11号赛车停在弯角外侧而在该计时段挥舞着单黄旗的7号弯。

“通过遥测数据，18号赛车明显松开了油门，滑入弯角，然后在离开事发地后加速。计时段时间没有清楚地显示出来，因为当时赛道快速变干，每一圈都比前一圈快。”

由于本就缺乏抓地力的赛道在雨中更加条件糟糕，排位赛里险情频发。Q1因雨势过大一度被中断，但是在恢复进行后发生更多赛车打滑和出局的场面。

第一阶段尾声时，威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲在8号弯失控后停下，导致了双黄旗的出现。此时，多名车手正在为晋级而努力。结果，迈凯伦车手兰多·诺里斯被认定没有遵守双黄旗规则，吃到了退后5个发车位的处罚。

处罚决定中写道：“遥测数据显示4号赛车在计时段里放慢了速度，并在事故点过后恢复速度。4号赛车随即询问他的车队他是否需要放弃那一圈，但被告知留在赛道上，因为赛道条件正快速变化。

“4号赛车完成了那一圈，结果是他在Q1里的最快圈。尽管赛会干事认可4号赛车无疑设下快圈的时间，因为赛道条件的变化，他无论如何还是跑快了，因此违反了被提及的规则。”

诺里斯因此还被在超级驾照上扣除3分。然而，同样在赛道条件变化的情况下，单圈时间提高了，诺里斯被罚，而斯特罗尔没有受罚，不免让人感到疑惑。关键在于加拿大人在7号弯碰到的是单黄旗，而迈凯伦车手在8号弯遇到的是双黄旗。

根据国际汽联《国际竞赛行为守则》附录H，在双黄旗规则下，车手必须做的是“明显减慢你的速度，不要豪车，准备改变方向或停下。有障碍物整个或部分挡住了赛道，并且/或者赛道抢险员在赛道上或边上进行作业。”

同时，规则中指出“在自由练习和排位赛里，非常显然的是车手没有意图做出有意义的单圈时间。”而且进一步解释道“这意味着车手应该放弃那一圈”。虽然这没有要求“放弃那一圈”就是要回到维修区，但只要留在赛道上就不能做出“有意义的单圈时间”。

诺里斯听从车队的指示留在了赛道上，此时尽管他没有主动去追求更快的时间，但是由于赛道状况的改变，而他没有最大程度地放慢速度，使得那个计时圈无论如何都比先前更快。因此就字面来说，他确实违反了规则。

反之，单黄旗就没有类似的附加要求，因此斯特罗尔可以完成那个计时圈。而他最终达到了个人又一个里程碑时刻。

Lando Norris, McLaren MCL35, Sergio Perez, Racing Point RP20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

其他处罚

威廉姆斯车手乔治·拉塞尔也因为被认定没有遵守双黄旗规则而收到了罚单。他在Q1结束前途径3号弯时，AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特的短暂停下，导致了双黄旗出现。

赛会干事在核查后判定这位英国车手“表现出了放慢速度的意图”，但是“减速得不充分，他的赛车也没有完全处于他的掌控下”，并且他在那一圈“设下了有意义的单圈时间”。不过，拉塞尔原本就因为换上了超过限额的动力单元组件而需要退到最后一位。

Q1结束后，遭到淘汰的哈斯车手凯文·马格努森认为，很多车手没有在8号弯遵守双黄旗规定、放慢车速，是“危险的”举动。然而，赛会干事在检查后洗清了相关车手的嫌疑，包括斯特罗尔、佩雷兹、瓦尔特利·博塔斯、刘易斯·汉密尔顿。

此外，诺里斯的队友卡洛斯·塞恩斯因为被认定在Q2里阻挡了佩雷兹，被罚掉3个发车位和一个驾照扣分。而根据处罚的执行方式，排位赛第13名的西班牙人先受罚，退到了16位。此时，后执行裁决的诺里斯原本排在第11名，扣掉5个位置后，应该退到第16位。如此一来，塞恩斯反而又前进了一个名次，将从第15位开始比赛。