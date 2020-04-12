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Formula 1 / 突发新闻

斯特林·莫斯爵士去世

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斯特林·莫斯爵士去世
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2020年4月12日 上午10:01

英国传奇车手斯特林·莫斯爵士在复活节当天去世，享年90岁。

在上世纪50年代赢得过16场大奖赛的莫斯，是公认的汽车运动杰出人物，尽管他没有获得过F1世界锦标赛的车手冠军。1929年出生的他，在复活节当天清早离开了人世。
“他走的时候与他活着时一样光彩照人。”莫斯夫人向《每日邮报》表示，“他最终只是累了，他闭上了那双漂亮的眼睛，仅此而已。”

在上世纪50年代赢得过16场大奖赛的莫斯，是公认的汽车运动杰出人物，尽管他没有获得过F1世界锦标赛的车手冠军。1929年出生的他，在复活节当天清早离开了人世。

他走的时候与他活着时一样光彩照人。”莫斯夫人向《每日邮报》表示，“他最终只是累了，他闭上了那双漂亮的眼睛，仅此而已。”

第二届世界大战结束后，莫斯很快成为赛车界的风云人物。19511961年间，他代表梅赛德斯、玛莎拉蒂、VanwallRob Walker Cooper、莲花和HWM车队总共参加了66场锦标赛比赛。19551958年，他连续四次与F1世界冠军失之交臂。 

不过，在他所参加的529场各种汽车比赛里，他赢下了其中的212场。而他的技术、风度和公平竞赛的精神，为他赢得了一致赞美。

2000年，莫斯由查尔斯王子封为爵士。而在2006年，他得到了国际汽联颁发的荣誉金牌，表彰他在汽车运动领域的卓越成就。

200812月，迈凯伦-梅赛德斯发布了最后一款梅赛德斯-奔驰SLR迈凯伦车型，并且以莫斯的名字来命名。

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Author Frankie Mao

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