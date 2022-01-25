斯特内尔解释为何让两位哈斯新人在2021年“吃苦头”

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去年，从F2毕业的舒马赫和马兹平双双晋升至F1，组成了美国车队的全新阵容。由于将2021年定义为过渡年，哈斯未对去年的车型进行任何开发，并将所有的资源都用于了迎接2022年的全新规则。

尽管哈斯在赛季末的时候表现出了进步的迹象，但由于缺乏开发，美国车队最终以零分的成绩在车队积分榜上垫底。

2021年不仅是哈斯首次启用新人，且两位车手均为“菜鸟”。因此斯特内尔承认，这对车队来说是一次“经验的获取”。

“开始时，我们知道自己在做什么，但接下来会发生什么，我并不知道，”斯特内尔告诉Motorsport.com。“去了解后，你会意识到这些家伙是多么年轻，是多么缺乏经验，以及他们需要多少帮助。”

“有些东西，他们需要自己学习。你不能教他们。你可以引导他们，但你不能告诉他们，成败全凭他们自己。试图让他们存活下去可不是我想手把手教的事儿。吃点苦头要比纵容他们来得更好，长进的是他们。由于赛车没有竞争力，这更容易，因为我们不需要积分。”

“2022年，我们希望能再次得分。他们已经从错误中学到了很多。去年唯一的好处是我不必感到沮丧，因为我们没有什么可失去的。”

Mick Schumacher, Haas VF-21, passes as Nikita Mazepin, Haas VF-21, recovers from a spin Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

2021赛季，舒马赫和马兹平都遭遇过撞车事故。两人不仅在赛道上有过若干次近距离的缠斗，且对于车队指令也都产生过分歧。

在赛季结束时，马兹平告诉Motorsport.com，在经历了新秀赛季的一些“困难时期”后，如今他对于舒马赫保持着“中立”态度。

对此斯特内尔解释表示，车手们必须转变心态，认识到他们并非像在低级别赛事那样为成为领头羊而战，而是在为车队的利益共同努力。

“在赛季初，他们互相争斗，俩人就像是在争夺第19名’，斯特内尔表示。“这对车队没有任何帮助。在某个阶段，他们明白了，F1不仅是要打败一名车手。”

“就像当你在实践一份战略工作时会想‘为什么我必须做这份工作，而不是另一份？’因为这样对车队更有利。答案很显而易见。”

“对我们来说，他们不是A和B，而是A和A。当我们找出什么对车队更有利时，每个人都会得到同样的机会。没有差别，地位平等——这就是我们的工作方式。”

翻译/小飞侠