斯泰纳：舒马赫有“近水楼台先得月”的优势2023年留在哈斯

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当前斯泰纳正在权衡车队下个赛季的选择，究竟是让舒马赫继续留下搭档凯文·马格努森，还是换掉德国人。

2022年早些时候，由于几次撞车和缺乏好成绩，人们对于舒马赫在车队乃至整个F1的未来都充满着质疑声。但在夏休之后，这位23岁的小将成功地稳住了局面。

虽然哈斯一直在为竞争力而挣扎，但舒马赫在过去的五场比赛中三次战胜了队友马格努森，并有望留住竞争2023年席位的机会。

当被问及舒马赫在车队的过往和经验是否会成为支持其留下的额外理由时，斯泰纳承认他作为现任车手确实拥有“近水楼台先得月”的优势。

“当然，如果你和某人在一起工作两年，这是一个优势。现任车手总是有优势，这是一种近水楼台先得月的优势，”斯泰纳在日本时表示。

“如果你能拥有一名已经共事两年的车手，要比让一个新人加入来得好，因为就像我经常说的，你没有学习的时间。这就是为什么我们把凯文也招了回来，因为他曾经在此工作。虽然他离开了一年，但他认识所有人，当你从某个地方起步时，这总是一个优势。”

Mick Schumacher, Haas VF-22, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

在五月灾难性的摩纳哥大奖赛之后，由于屡次发生事故，导致车队的撞车损失账单不断累积，舒马赫也受到了大量抨击。对此斯泰纳也表示：“这种情况不能再持续下去。”

而在铃鹿，对于舒马赫的后续表现，以及他在风险和回报之间找到更好的平衡，斯泰纳表示他感到高兴。

“我不能说‘不’，因为他没有对赛车或其他任何东西造成任何损坏，并且获得了积分，”斯特内尔补充道，并指出舒马赫已经成功提升了比赛技能。

“当你拿分的时候就会有这种感觉，因为如果作为车手你没有领悟和有所成长，你就不会拿分。”

如果哈斯决定不再与舒马赫续约第三个赛季，经验丰富的尼科·霍肯伯格仍然被认为是回归F1的有力竞争者。同样在候选名单上的还有本赛季担任法拉利替补车手的安东尼奥·吉奥维纳兹。他将在即将到来的美国大奖赛上代表美国车队第二次在FP1出场。

与此同时，在2020年最后两场比赛中代替受伤的罗曼·格罗斯让出场的皮埃特罗·菲蒂帕尔迪已确认将代表哈斯参加墨西哥和阿布扎比的FP1，以完成两次强制性的新秀试车任务。

翻译/小飞侠