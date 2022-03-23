斯特内尔希望哈斯在取得巴林成绩后“享受梦想”

载入语音播放

马格努森不仅在周六的排位赛中代表哈斯拿到第七的亮眼成绩，并且在开赛阶段一度上升至第五。尽管随后，他还是被红牛的塞尔吉奥·佩雷兹和梅赛德斯的乔治·拉塞尔所超越。

然而当佩雷兹和其队友马克斯·维斯塔潘在最后阶段双双因燃料泵故障退赛后，丹麦人再次回到第五，为哈斯赢得了自2018年奥地利大奖赛以来的最好成绩。

这也是哈斯自2020年艾菲尔大奖赛以来首次获得积分，标志着其终于挥别了过去两个赛季的低迷表现。当时美国车队的最好成绩仅为第九。

当被问及如何理解哈斯在巴林的比赛结果时，斯泰纳表示：“我不想理解它，我只想实现梦想!”

“凯文知道他有一辆好车。我们在排位赛中看到了这一点。但你还是得转化为表现。到目前为止，我们最长的一段坚持了18圈。所以对57圈的比赛来说这是一个很大的成就，我们没有犯错，车队没也没有，一切都准备到位。”

“还有排位赛，你在一个艰难的位置上战斗，但每个人都做好了自己的工作，在正确的时间做出了正确的决定。所以这是一个很美好的周末。”

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

马格努森的积分使得哈斯在首站后的车队积分榜上排名第三，仅次于包揽前四名的法拉利和梅赛德斯。

“我认为这种情况不会持续太久，”斯泰纳表示，“但无论如何，我们会享受这个梦想。”

2021年，哈斯选择了彻底放弃该年的赛车开发，而是将全部精力放在了2022年即将到来的新技术规则上。这个决定意味着车队在去年经历了一个零分入账的过渡赛季。

斯泰纳表示，马格努森第五名的成绩是哈斯车队自2016年参加F1以来最重要的成绩之一。

“过去两年，我们不得不熬过去，但现在我们回来了，”斯泰纳说道。“所以这肯定是特别的，因为在一段很短的时间里，所有人都曾失去信念。我的意思是，在2018年，获得第五名的感觉很好，但在2019年，由于赛车很糟糕，人们完全丧失了信心。人们都说车队会被出售，车队就这样了。但我们还在这里，现在我们回来了。”

同时斯泰纳有信心，马格努森的第五名并不是本赛季哈斯为积分而战的唯一机会，并相信丹麦人的良好状态会延续到赛季余下的比赛中。

“阿尔法·罗密欧也很强大，所以我们现在所处的位置让我不能放松警惕，”意大利人说道。“我们需要不断改进赛车。此外，今年晚些时候还将进行升级。这就是我们正在做的。但我很确定我们会继续拿分。”

翻译/小飞侠