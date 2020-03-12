斯泰纳：F1需要来自WHO的指导方针

哈斯F1车队在2020年澳大利亚大奖赛之前共有四名成员进行自我隔离并接受新冠肺炎检测，其领队甘瑟尔·斯泰纳认为赛事更需要世界卫生组织的指导性意见。
F1赛季将在WHO将新冠肺炎升级为全球性流行病的情况下在墨尔本揭幕。而昨天和今天，已经共有五名F1车队成员正在酒店自我隔离，并且已经接受了试纸检测。
哈斯领队斯泰纳在今天接受媒体采访时确认，他的车队里继昨天两名成员之后，今天早上又有两人开始隔离并接受测试，其中一名工程师，三名机械师。他表示今天下午应该能知晓检测结果，但是当前F1内部没有讨论过，如果检测结果为阳性，应该这么做。
今天是新赛季的第一个媒体日，当被问到心情如何，是否每个人都在闲言碎语，斯泰纳回答说：“正是这样。你们也助长了传言，但是我能理解。这是我们都需要非常认真对待的事情。”
“我们非常认真。如果有人得了什么，我们要求他们告诉我们，因为我们向确保每个人都尽可能安全，而不是隐瞒，因为那是最糟糕的事情——以为你不引起重视而传播病毒。”
“你无法阻止传言，但这是全球性的。世界当前面临困难的处境。我们在这里想到我们自己，因为这是我们的世界，但是整个卫生系统面临着许多更大的问题，人们被感染了还要日夜工作。”
美国政府刚刚宣布暂停接下来三十天内前往欧洲的航班，同时NBA宣布无限期停摆。
澳大利亚政府从当地时间昨天下午6点起实施了对意大利旅行者的限制令。哈斯有多名意大利籍工作人员，包括来自法拉利方面的引擎人员。而斯泰纳表示自己自上周日就抵达了墨尔本，但是疫情发展的速度超出预料，因此哪怕是国际汽联和F1管理公司都措手不及。
“我认为情况变化得那么快，每个小时都在发展，没人能完全控制，”斯泰纳说，“我认为我们都长大了，需要照顾好自己。这是我们当前正在做的事情，我们会在这个小世界里尽可能地控制住局面，没人需要告诉我们要做什么。”
“我认为每个世界的人都需要做对他自己和社区最好的事情。我认为现在说‘国际汽联和FOM没有给到足够的领导’，我不会这么说，因为他们不知道会发生这些。”
“我从上周日就在这里了，而周日这里没有病毒疫情，但是它升级了。我刚刚读到美国已经停飞30天内去欧洲的航班。事情每个小时都在发展。我认为我们只需要跟进，尽最大可能管好我们自己，做出对社区最好的事情。”
当被问到车队之间或车队与F1官方之间是否就疫情的影响进行过磋商时，斯泰纳回答说：“我不认为有讨论。我认为政府给了指导方针。这些讨论不属于车队范围。我不能与澳大利亚总理对话。外面有政府机构，有WHO。”
他补充道：“我不认为需要讨论。我认为需要来自比FOM更大的机构的指导意见，而且应该是这样，因为FOM不是WHO。”
哈斯的四名接受检测的人员分别属于两辆车组。斯泰纳承认车队的备战工作不可避免地受到影响，因为无论时间上还是许可性上都没有备用方案，但是他相信针对比赛，一定会有解决办法。
维多利亚州总医务官Brett Sutton在接受墨尔本广播1116 Sen采访时表示，如果这些F1车队成员“检测结果呈阴性并且没有暴露给其他成员，那么他们可以继续。但是，如果他们的检测结果为阳性并且已经暴露给其他他，那么所有接触过的人都需要隔离。所以问题会是他们有没有运作人员继续工作。”
Sutton表示维洲已经敦促医疗团队加快检测工作。
About this article
|Series
|Formula 1
|Author
|Frankie Mao