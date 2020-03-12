斯泰纳：F1需要来自WHO的指导方针

F1赛季将在WHO将新冠肺炎升级为全球性流行病的情况下在墨尔本揭幕。而昨天和今天，已经共有五名F1车队成员正在酒店自我隔离，并且已经接受了试纸检测。

哈斯领队斯泰纳在今天接受媒体采访时确认，他的车队里继昨天两名成员之后，今天早上又有两人开始隔离并接受测试，其中一名工程师，三名机械师。他表示今天下午应该能知晓检测结果，但是当前F1内部没有讨论过，如果检测结果为阳性，应该这么做。

今天是新赛季的第一个媒体日，当被问到心情如何，是否每个人都在闲言碎语，斯泰纳回答说：“正是这样。你们也助长了传言，但是我能理解。这是我们都需要非常认真对待的事情。”

“我们非常认真。如果有人得了什么，我们要求他们告诉我们，因为我们向确保每个人都尽可能安全，而不是隐瞒，因为那是最糟糕的事情——以为你不引起重视而传播病毒。”

“你无法阻止传言，但这是全球性的。世界当前面临困难的处境。我们在这里想到我们自己，因为这是我们的世界，但是整个卫生系统面临着许多更大的问题，人们被感染了还要日夜工作。”

美国政府刚刚宣布暂停接下来三十天内前往欧洲的航班，同时NBA宣布无限期停摆。

澳大利亚政府从当地时间昨天下午6点起实施了对意大利旅行者的限制令。哈斯有多名意大利籍工作人员，包括来自法拉利方面的引擎人员。而斯泰纳表示自己自上周日就抵达了墨尔本，但是疫情发展的速度超出预料，因此哪怕是国际汽联和F1管理公司都措手不及。

“我认为情况变化得那么快，每个小时都在发展，没人能完全控制，”斯泰纳说，“我认为我们都长大了，需要照顾好自己。这是我们当前正在做的事情，我们会在这个小世界里尽可能地控制住局面，没人需要告诉我们要做什么。”

“我认为每个世界的人都需要做对他自己和社区最好的事情。我认为现在说‘国际汽联和FOM没有给到足够的领导’，我不会这么说，因为他们不知道会发生这些。”

“我从上周日就在这里了，而周日这里没有病毒疫情，但是它升级了。我刚刚读到美国已经停飞30天内去欧洲的航班。事情每个小时都在发展。我认为我们只需要跟进，尽最大可能管好我们自己，做出对社区最好的事情。”

当被问到车队之间或车队与F1官方之间是否就疫情的影响进行过磋商时，斯泰纳回答说：“我不认为有讨论。我认为政府给了指导方针。这些讨论不属于车队范围。我不能与澳大利亚总理对话。外面有政府机构，有WHO。”

他补充道：“我不认为需要讨论。我认为需要来自比FOM更大的机构的指导意见，而且应该是这样，因为FOM不是WHO。”

哈斯的四名接受检测的人员分别属于两辆车组。斯泰纳承认车队的备战工作不可避免地受到影响，因为无论时间上还是许可性上都没有备用方案，但是他相信针对比赛，一定会有解决办法。

维多利亚州总医务官Brett Sutton在接受墨尔本广播1116 Sen采访时表示，如果这些F1车队成员“检测结果呈阴性并且没有暴露给其他成员，那么他们可以继续。但是，如果他们的检测结果为阳性并且已经暴露给其他他，那么所有接触过的人都需要隔离。所以问题会是他们有没有运作人员继续工作。”

Sutton表示维洲已经敦促医疗团队加快检测工作。