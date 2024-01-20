斯泰纳对未与哈斯车队正式告别感到“痛苦
哈斯车队前领队冈瑟尔·斯泰纳承认，在2023赛季后没有正式告别就离开车队让他感到“痛苦”。
斯泰纳担任车队领队的合同并未再2024赛季之前得到续签，因为车队去年仅仅获得12分并在制造商年度积分榜上垫底后，他和车队老板吉恩·哈斯对未来的计划出现了分歧。
这位意大利人在哈斯车队工作了近十年，从名不见经传成为了F1的风云人物。他认为车队需要投资，而哈斯则希望保持现有的支出水平但要提高效率。这使得原先担任赛道工程总监的小松礼雄被任命为哈斯车队2024年起的新领队。
在伯明翰的国家展览中心举行的2024年Autosport International 展览会上发言时，斯泰纳证实哈斯在圣诞节和新年之间向他透露了这一消息，而他的突然离开意味着车队没有为他正式践行。
斯泰纳在与天空体育F1评论员大卫·克罗夫特对话时插话说："我能先代表自己说几句吗？当我离开哈斯F1车队时，我没机会对一些人说谢谢。我只想感谢车队的所有成员，因为在我离开的时候，我没能向他们好好道别。”
"所以我将以这样的方式来告别。我还想对我还在哈斯时支持我们的所有车迷说，你们太棒了——感谢大家过去和将来对我的支持，我极其感激。”
Photo by: Motorsport Images
Guenther Steiner at Autosport International 2024
"是的，（不能道别）让我很痛苦，但他们都了解我，他们都知道我很感激他们所做的一切。如果能告诉他们，能说一句‘嘿，伙计们，感谢你们为车队所做的一切’会很好。”
斯泰纳还说，哈斯打电话把他的合约不会得到延续的消息告诉了他。他承认这让他很吃惊，但他很高兴他必须承认，吉恩·哈斯可以按照他的意愿经营车队。
他补充说，他”无法回答“哈斯车队的情况是否能让小松再执掌期间取得成功，同时对于他自己在F1的未来也并未正面回答。
斯泰纳解释说他“并不急于”做决定，并透露他并不希望纯粹为了留在F1而留在F1。
"我都不知道F1想不想要我！"斯泰纳补充道。"在这种情况下，我并不着急。你们知道的。总会有F1业内人士和我碰面；我认识了很多人，也有很多朋友。我可以去做有趣的、有挑战的事情，但如果只是为了留在F1而找工作，也许这不是我想要的。”
翻译/Chloe
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